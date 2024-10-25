Італія провела масштабні арешти за підозрою в торгівлі людьми: деталі операції

В Італії затримали 13 осіб, яких підозрюють у причетності до міжнародної мережі торгівлі людьми. Операція була спрямована на припинення діяльності угруповання, яке займалося нелегальною переправою мігрантів з Близького Сходу та Південної Азії до Італії та Франції.

Деталі арештів та підозри

Підозрюваних, які мають громадянство Іраку, Пакистану та Афганістану, заарештували в різних містах Італії, зокрема в Болоньї, Римі та Мілані. Їм інкримінують участь у злочинній змові та відмиванні грошей. Слідство встановило, що організація базувалася в Туреччині та Іраку, маючи філії в Італії, Франції та Греції. Основною метою цієї мережі була незаконна переправа мігрантів з країн, таких як Ірак, Іран, Афганістан, Пакистан, Сирія та Ліван, до Європи, переважно через італійське узбережжя в Калабрії.

Маршрут та спосіб переміщення мігрантів

За інформацією слідства, мігранти прибували до міста Кротоне, де організатори надавали їм тимчасове житло та забезпечували квитки на поїзд чи автобус до франко-італійського кордону. В місті Вентімілья контрабандисти допомагали їм незаконно перетнути кордон до Франції.

Реакція італійського уряду

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні привітала проведену операцію, зазначивши, що боротьба з нелегальною міграцією є важливим пріоритетом її уряду. Вона підкреслила, що Італія рішуче налаштована ліквідувати злочинні мережі та зупинити нелегальну торгівлю людьми.

Також Мелоні заявила, що уряд працює над швидким прийняттям рішень, необхідних для активізації угоди з Албанією, яка дозволяє розміщувати шукачів притулку в спеціальних центрах на албанській території. Ця угода допомагає Італії зменшити потік нелегальних мігрантів та вже привернула увагу інших країн, які також шукають способи контролювати збільшення міграції з Африки та Близького Сходу.

Суперечки навколо політики

Незважаючи на позитивну оцінку уряду, правозахисні організації висловлюють занепокоєння, вважаючи, що Італія таким чином «аутсорсить» свої міжнародні зобов’язання в галузі прав людини. Прем’єрка Мелоні, у свою чергу, відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що угода з Албанією є необхідним кроком для забезпечення безпеки та стабільності країни.

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