Італія прощається із Яною Малайко, 23-річною україночкою, жорстоко убитою її колишнім хлопцем.

Яна розірвала стосунки із Дімітру у грудні, і за це він позбавив її життя. Він заманив дівчину в дім під приводом хвороби собаки, а потім телекамери зняли, як чоловік витягав і вантажив у машину великий мішок.

Тіло знайшли після двох тижнів пошуків. Злочинця затримано зі звинуваченнями у навмисному убивстві та прихованні тіла.

Батьки не підозрювали про жорстоке ставлення Дімітру по відношенні до неї.

“Моя донька була сильною, вона вміла любити. Вона мріяла про мати сім’ю, дітей, власний дім.” – говорить її батько.

“Нашу дівчинку жорстоко вбили. Якби я знала ситуацію, можливо могла б її захистити, можливо вона була б жива. Сьогодні я востаннє проводжаю мою дівчинку… Більше я не побачу її в цьому світі” – плаче матір.

Вона закликає жінок, які потерпають від аб’юзу не закриватися, а шукати допомоги. Вона сподівається, що трагічний випадок, який стався із її донькою, допоможе іншим уникнути трагедії.

Дорогі дівчата і жінки в Італії, якщо вашому життю і здоров’ю загрожує небезпека через фізичне, сексуальне, психологічне насильство, звертайтеся на національний телефон довіри 1522.

Вам нададуть анонімну психологічну і юридичну підтримку та практичну допомогу.

У Римі та околицях українки можуть вернутися у центр протидії насильству “Libere da Libere per” у вівторок і середу із 10,00 до 15,00 за номером +39 342 04 62 991. З вами говоритимуть українською.

Не очікуйте коли станеться трагедія.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

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