Італієць виправдовується в убивстві Наталії Киричок: “В усьому винна Віагра”

Вбивство Наталії Киричок сталася у ніч із 25 на 26 грудня в італійському містечку Фанано-ді-Градараe у провінції Пезаро, що у регіоні Марке.

80-річний Віто Канжині напав на Наталю серед ночі – завдав кілька ударів ножем у різні частини тіла. Після того, як жінка померла, він залишив тіло на підлозі і ліг спати, а вранці спокійно пішов гуляти із собакою.

В італійській пресі озвучують версію самого Канжині. Він нібито намагався повідомити про вбивство своєму знайомому, але той не повірив. Потім сам зателефонував власнику ресторану, де працювала українка, та розповів про вбивство. Після цього до нього приїхала поліція.

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Захист італійця каже, що той нібито готувався провести ніч зі своєю дружиною. Мовляв, до цього вони посварилися і тепер він хотів помиритись – випив багато алкоголю і прийняв “віагру”. Однак дружина відмовила йому і через це він нібито вбив її.

Але є інформація і про те, що насправді того вечора італієць був тверезим і ніколи раніше не захоплювався спиртними напоями. Раптово почав ревнувати і вигнав із дому.

Син Наталії Сергій розповів, що з Канжині матір познайомилася багато років тому. Чоловік частенько крутився у тих місцях, де збиралися українські заробітчанки. Там він приглядав собі жінку.

Спочатку Наталя працювала в нього домробітницею, а незабаром вони одружилися. Загалом пара жила добре, спокійно, навіть їздили разом відпочивати. Але у грудні минулого року ситуація змінилася.

“Мама раніше ніколи на нього не скаржилася. Ми в 2020 році приїжджали до них в Італію відпочити. Тоді я вперше і побачив її чоловіка. Це високий, худий чоловік. Небалакучий. Хоча, можливо, так здавалося, тому що ми не володіємо мовою, тому особливого спілкування не було”, – розповідає Сергій.

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Канжині з 19 років працював зварювальником у Німеччині, де зараз живуть його четверо дітей. Але з ними він особливо не спілкувався. З Наталією востаннє син бачився ще на початку грудня, коли вона приїхала в Україну оформляти пенсію. Сам Сергій теж виїхав до Європи – зараз живе у Польщі.

“Ми були в Україні приблизно два тижні. Але коли вона повернулася до Італії, він як збожеволів. Став ревнувати її до всіх і до всього. Підозрював, що щось було в Україні. Говорив, що у неї роман із власником ресторану, де вона працює. Йому не подобалося, що мама працює з 17:30 до першої години ночі, пізно повертається.

Вона пообіцяла йому, що звільниться звідти наприкінці року, як тільки закінчиться контракт”, – говорить Сергій.

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За два-три дні до трагедії Канжині вигнав Наталю зі свого будинку. Їй довелося жити у подруги. Жінка зібрала свої речі, але залишила їх на першому поверсі, планувала забрати згодом.

“Перед тим як вигнати її з дому, він вранці сказав їй, що вночі взяв ножа, дивився на неї і ледве стримався, щоб не вбити її. Потім він їздив у ресторан до власника і погрожував, що вб’є його. Власник навіть подав на нього заяву в поліцію, але через кілька днів він приїхав до подруги, де жила мама, і став зі сльозами вмовляти її повернутися. Навіть влаштував вечерю, запалив свічки. Здавалося, все минуло”, – згадує син Наталі.

25 грудня, мати як завжди пішла на роботу на 17:30. Повернулася вже о першій ночі наступного дня. Чоловік спав, а Наталя вигуляла собачку і потім теж лягла.

У поліції італієць казав, що лише вдавав, що спить. Ймовірно, він уже чекав на Наталю і планував вбивство. Хоча запевняє, що не пам’ятає, звідки взявся ніж, навіть намагався переконати, що нібито дружина могла покласти його під ліжко.

Про смерть Наталі стало відомо вже після того, як власник ресторану зателефонував на мобільний телефон жінки, щоб дізнатися, чому вона не прийшла на роботу. Слухавку взяв Канжині і сказав, що вбив дружину, і тепер поїде розправитись із власником закладу. Чоловік також додав, що у вбивстві українки винен сам ресторатор, мовляв, це все сталося через нього.

Роботодавець Наталі після цього викликав поліцію.

Захист італійця стверджує, що на чоловіка так могла подіяти “віагра”. Мовляв, через ліки з ним таке сталося. Але чи це так – з’ясує вже слідство.

Син Наталії майже два тижні займається оформленням документів матері, процес затягнувся через різдвяні та новорічні свята. Спочатку чекали криміналіста, який мав провести розтин. Також треба забрати документи українки з будинку, який зараз опечатано. Зробити це можна лише за допомогою адвоката. Ховатимуть жінку у її рідній Миколаївській області. З рідних у Наталі залишився син, невістка, онуки, також є брат. Вони всі пригнічені такою трагедією. Ніхто й припустити не міг, що цей спокійний і небалакучий літній чоловік здатний на таку жорстокість.

Жінку поховають в Україні.

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