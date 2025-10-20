Італієць загинув в Україні. Прийомна мати: “Він мріяв зустріти брата”



Артем Наліато, 21-річний італієць українського походження, загинув в Україні, куди вирушив, щоб боронити рідну землю.

21-річний Артьом Наліато, який виріс у Венето, але мав українське коріння, загинув під час бойових дій в Україні. Його виховала італійка Паола Акк’яуолі, яка розповіла, що хлопець «мріяв знову побачити брата», який залишився в Україні. Брат Артьома був старший на шість років, і хоч вони підтримували зв’язок, зустрітися їм так і не судилося.

“Його місце – в Україні”

За словами Паоли, Артьом часто повторював:

«Синьйора Паола, моє місце не тут. Я повинен повернутися на свою землю і боротися за своїх братів».

Хлопець вирушив до України 1 червня, щоб приєднатися до Міжнародного легіону територіальної оборони України.

Паола прийняла Артьома у своєму домі чотири роки тому:

Щоденні дзвінки з фронту

Паола розповіла, що Артьом телефонував їй щовечора:

«Коли я питала, чи все гаразд, він відповідав: “Поки що так”. Це “поки що” мене дуже тривожило».

Це вже була не перша поїздка хлопця на фронт — ще у 2022 році він добровільно приєднався до захисників України.

«Якщо я помру — то як герой, захищаючи Батьківщину і своїх братів», — говорив він.

📍 Довідка

Ім’я: Артьом Наліато

Артьом Наліато Вік: 21 рік

21 рік Походження: українське, виріс в Італії (Венето)

українське, виріс в Італії (Венето) Загинув: в Україні, під час служби в Міжнародному легіоні

в Україні, під час служби в Міжнародному легіоні

