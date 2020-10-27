Італієць молотком вбив свою дружину українку та викликав поліцію

У місті Ріміні від руки свого соловіка загинула жінка із України

Вбивця сам зателефонував у поліцію

Приблизно о 3.50 цієї ночі 26 жовтня 2020, у відділенні поліції у італійському місті Ріміні пролунав дзвінок.

Чоловічий голос у слухавці повідомив, що він вбив молотком свою дружину і хоче здатися у руки правосуддя.

Чоловік заявив, що перебуває на вулиці Дестра Дель Порто.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на агенцію Adnkronos.

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Тіло знайшли у спальні

Поліцейські прибули на вказане місце, де виявили 69-річного чоловіка, який підтвердив вбивство своєї дружини 61 річної українки.

Разом вони зайшли у квартиру на вулиці пола жило подружжя. У спальні знайшли тіло без ознак життя Віри Мудрої.

Згідно попередніх даних, жінка померла від травми голови нанесеної тупим предметом. Стало відомо, що італієць кілька разів наніс їй удари молотком по голові.

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Чоловіка було негайно заарештовано. Він скористався своїм правом не відповідати.

Зараз слідчі працюють щоб встановити причину сварки та відтворити динаміку подій.

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