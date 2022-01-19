Італієць покінчив життя самогубством після того, як став причиною дорожньо-транспортної пригоди у якій загинув 64-річний українець.

Життя двох сімей в Італії змінилося 14 грудня 2020 року, після дорожньо-транспортної пригоди що сталося на провінційний дорозі номер 111 поблизу Боретто, provincia di Reggio Emilia in Emilia-Romagna.

У ДТП зіткнулася вантажівка із Ford Mondeo, у якій на місці загинув українець Мирон Вовк.

Причиною ДТП став 54-річний італієць, житель Ронкалелло ді Казальмаджоре в провінції Кремона. Водій із України намагався уникнути зіткнення, тому різко повернув вантажівку і вдарився в придорожній стовп. Від удару він помер на місці.

Інший водій також постраждав зіткненні. Його доставили до лікарні Санта-Марія Нуова, та через кілька днів виписали додому.

Проте його травми були не тільки фізичними. Італієць не міг пережити того, що став причиною смерті іншої людини і через це наклав на себе руки, кинувшись у річку По.

Його тіло виявили випадкові перехожі.

Висловлюємо співчуття родинам у їх горі.

Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.

+39 331 109 41 68

+38 097 149 87 85

FUNERALIA.ORG

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!