12-річна біженка з України загинула під колесами потяга в Італії

Олеся, біженка загинула на залізничних рейках у 12 років, потрапивши під поїзд: вона втекла в Італію від війни в Україні

Місто Падова, що в Італії, вражене трагедією, яка забрала життя 12-річної Олесі Кипріянчук. Ця історія стала болем не лише для української громади, але й для всієї місцевої спільноти. Дівчинка загинула на залізничних коліях, переходячи через колію на вулиці Фрібурго. Лікарі боролися за її життя, але ввечері вона померла в лікарні.

Цей інцидент викликав хвилю скорботи серед місцевих жителів і особливо серед українських біженців, які знайшли тимчасовий притулок у Падуї. Про трагічну подію загибелі біженки повідомляє газета Corriere del Veneto.

Деталі трагедії Олесі Кипріянчук

Прокуратура Падуї під керівництвом прокурора Роберто Д’Анджело відкрила кримінальну справу за фактом ненавмисного вбивства. Двоє машиністів потяга перебувають під слідством. Основним доказом став відеозапис із камери спостереження, який зафіксував, як Олеся проходить під опущеним шлагбаумом разом із подругою.

На кадрах видно, як дівчинка, ігноруючи звукові й світлові сигнали, намагається перейти колії. У цей момент вона потрапляє під локомотив, що рухався зі швидкістю менше 60 км/год. Від удару її відкинуло на кілька метрів, після чого вона врізалася в електричний стовп.

Один із машиністів, перебуваючи у шоковому стані, прокоментував: «Щойно я побачив, як вона перелазить через шлагбаум, одразу натиснув на гальма та активував усі можливі системи, але уникнути зіткнення було неможливо. Я зробив усе, що міг».

Втеча від війни в Україні

Два роки тому Олеся разом із матір’ю та братом втекли з України через російське вторгнення. Родина оселилася в районі Сан-Лаццаро, а Олеся навчалася в середній школі Пачінотті в зоні Станга. У школі всі були шоковані трагедією. Учням надали психологічну підтримку, а вчителі з теплотою згадують дівчинку.

«Вона була дуже жвавою, любила вчитися й завжди прагнула до спілкування. Олеся займалася українською мовою, літературою, музикою та хореографією в асоціації «Україна Разом». Вона брала активну участь у святкових заходах громади й завжди знаходила спільну мову з однолітками», — розповіли викладачі асоціації.

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Заклики до підвищення безпеки

Муніципальна радниця з питань освіти Крістіна Піва висловила співчуття родині Олесі та зробила акцент на необхідності підвищення обізнаності молоді про ризики. «Ця трагедія стала страшним нагадуванням про те, як важливо дотримуватися правил безпеки. Ми маємо посилити роботу з молоддю, щоб подібне більше не повторювалося», — зазначила вона.

Повернення тіла на Батьківщину

Розтин тіла Олесі Кипріянчук не проводилася. Ймовірно, її тіло буде повернуто в Україну для поховання. Ця трагедія залишила невиліковний слід у серцях багатьох і підняла питання про необхідність підвищення безпеки на залізничних переходах.

Маріанна Сороневич

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