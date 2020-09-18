12 українців затримали за незаконний продаж цигарок за кордон

Польські правоохоронці викрили діяльність незаконної тютюнової фабрики і затримали 16 осіб, здебільшого українців.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на TVP.

Поліцейські з управління в Познані та Центрального Бюро розслідувань поліції провели дії щодо організованої злочинної групи, яка діяла на території Любуського та Великопольського воєводств. Її члени з листопада 2019 року незаконно виробляли і торгували сигаретами.

Правоохоронці вилучили машини, використовувані для виробництва сигарет, понад 5,5 млн. шт. сигарет, близько 1,7 тонни тютюнової нарізки і кілька десятків піддонів з напівфабрикатами. Також було вилучено мільйон злотих готівкою.

Фабрика працювала на території приватної власності в підсобному приміщенні. На момент операції поліції в будинку проживало 13 робітників, в основному іноземців.

В ході операції були обшукані більше десятка об’єктів нерухомості, затримані в цілому 16 осіб, у тому числі 12 громадян України

Сукупні втрати казни від незаконної діяльності фабрики оцінюються в понад 6,5 млн злотих. У разі ж переплавлення контрабандних цигарок за кордон збитки сягають 40 мільйонів злотих.

Всім затриманим висунули звинувачення звинувачення в участі в організованій злочинній групі та скоєнні кримінально-казенних злочинів.

Окружний суд в Познані на прохання прокурора застосував до всіх 16 підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.

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