13-річний хлопчик, який прибув з України лише три дні тому, загинув після того, як впав із балкона будинку своїх родичів у Гроссето. У понеділок ввечері дитина померла в лікарні Meyer у Флоренції, куди його доставили з тяжкими травмами голови та численними переломами.

Xлопчика виявив бездиханним його троюрідний брат, також підліток, який перебував з ним у кімнаті тільки що перед падінням

Деталі трагедії

Уночі 4–5 липня троюрідний брат знайшов юного українця без ознак життя на внутрішньому подвір’ї будинку. Тіло доставили до лікарні Misericordia, а пізніше — у Meyer у Флоренції, де він пробув у комі дві доби, до вечора 7 липня 2025 року, коли медики констатували смерть.

Хід розслідування

Поліція переконана, що це домашній нещасний випадок: ймовірно, після гри у кімнаті підліток випадково нахилився над балконною огорожею та впав із третього поверху. Слідчі відпрацьовують усі версії, аналізують показання родичів та записів з камер відеоспостереження.

Соціальний та гуманітарний контекст

Хлопчик приїхав в Італію, щоб жити у родичів на вулиці Fossombroni у центрі Гроссето та уникнути війни в Україні. Батьки залишилися в рідній країні й не встигли приїхати вчасно для останнього прощання.

Місцева українська громада та жителі міста висловили солідарність із родиною в ці важкі дні. Усі об’єднані підтримкою та співчуттям у цій ситуації.

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