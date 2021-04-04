20-річнаТетяна в реанімації після ДТП в Італії. Мама шукає свідків

Двадцятирічна дівчина постраждала у ДТП у містечку Крема, що у провінції Бергамо, на півночі Італії.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на італійські ЗМІ.

У вівторок 30 березня вона вийшла із дому, щоб вигуляти свого песика. На пішохідному переході у Trescore Cremasco на неї наїхав автомобіль Kia Sportage.

Водій не зупинився, щоб допомогти постраждалій.

Тетяну госпіталізовано в інтенсивній терапії у лікарні Кремони, лікарі рятують її від важких травм. Стан дівчини тяжкий, але стабільний.

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Мама Тетяни шукає прямих свідків аварії.

Ним може бути водій білого фургона, який в момент аварії (у вівторок 30 березня 2021) проїжджав від Палаццо Піньяно у напрямку Кремосано.

Водій транспортного засобу міг бачити динаміку трагічної дорожньо-транспортної пригоди.

Мама Тетяни просить його, або будь-яких інших безпосередніх свідків, зв’язатись з мером міста Анджело Барбаті, або з загоном поліції Полстрада ді Крема.

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“Моя дочка Тетяна бореться за життя. Вона на межі смерті. Я у відчаї!” – говорить мама Мая.

Номерні знаки автомобіля, що спричинив трагедію – невідомі.

«Якщо хтось зі свідків прочитає це звернення, благаю його на колінах допомогти матері у відчаї. Ви можете звернутися в поліцію, або до мера Анджело Барбаті».

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