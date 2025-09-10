Артем Наліато – 21-річний юнак українського походження, який у дитинстві був усиновлений і вихований у Трібано, провінція Падуя (регіон Венето, Італія). Зростаючи в італійській родині, він отримав тепло, турботу та можливість будувати нове життя.

Однак, попри роки, проведені в Італії, Артем не забув про своє українське коріння. Коли на батьківщину прийшла війна, він ухвалив важке рішення – повернутися та стати на захист України.

Трагічна загибель на полігоні

За повідомленнями італійських та українських ЗМІ, Артем загинув під час обстрілу полігону, де проходили навчання добровольці. Йому було лише 21 рік.

Його рішення приєднатися до оборони України стало проявом відваги та внутрішнього поклику. Молодий боєць залишив спокійне життя у Венето, щоб стати частиною боротьби за свободу рідної землі.

Реакція громади Трібано

Трагедія глибоко вразила містечко Трібано. Мер Масімо Каваццана написав у Facebook:

«Ми з любов’ю та болем обіймаємо сім’ю, яка прийняла й виростила Артема. Сьогодні Трібано втратив свого сина. Порожнеча, яку він залишив, безмежна, але ми завжди пам’ятатимемо його за мужність і силу його вибору».

Жителі містечка висловлюють співчуття та підтримку сім’ї, яка втратила сина.

Життя між Італією та Україною

За словами знайомих, Артем кілька тижнів тому приїздив до Італії, щоб побачитися з родиною. Однак після короткого перебування він знову вирушив в Україну.

Причиною стало бажання знайти рідного брата, а також глибоке відчуття відповідальності перед країною свого народження.

Його вибір – символ внутрішнього конфлікту багатьох українців, які опинилися за кордоном: жити в безпеці чи повернутися і боротися за свободу.

Пам’ять про героя

Артем Наліато залишив по собі приклад відданості та мужності. Його історія є ще одним свідченням того, що війна забирає найкращих і найсміливіших.

Він став символом подвійного дому – Італії, яка подарувала йому родину, та України, яка стала землею, за яку він віддав життя.

