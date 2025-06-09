Трагедія в Італії: 26-річну Мартіну Вічаїте, українку в Італії родом із Києва, знайшли мертвою в автомобілі, що опинився в каналі у муніципалітеті Сан-Джованні-Театино (провінція К’єті, регіон Абруццо, Італія). Дівчина зникла після ночі, проведеної з друзями у нічному клубі.

Її тіло виявили вранці неділі, 16 лютого, підробиці події стали відомими лише зараз.

Що сталося: аварія в дощову ніч

Мартіна Вічаїте, яка понад 10 років жила в Італії, поверталася додому з дискотеки у місті Пескара вранці суботи. За попередніми даними поліції, близько 5-ї години ранку її автомобіль Fiat 500 вилетів з дороги на прямій ділянці шляху. Через сильну зливу авто перекинулося й опинилося у каналі, де салон машини швидко наповнився водою. Дівчина не змогла вибратися.

Ніхто не помітив аварії вчасно. Коли Мартіна не повернулася додому, її мати одразу повідомила про зникнення. Лише вранці неділі, 16 лютого, близько 9:00, випадковий перехожий помітив перекинуту автівку у воді й викликав поліцію та рятувальників.

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Ким була Мартіна Вічаїте

Мартіна народилася в Києві, а мешкала в К’єті. Навчалася в Ліцеї “Ізабелла Гонзага”, а у 2021 році закінчила факультет філології та філософії Римського університету “Ла Сапієнца”. Вона вільно володіла італійською, українською, російською, французькою та англійською мовами, що дозволило їй працювати у сфері туризму – як рецепціоністка в готелі та екскурсовод.

Після звістки про смерть подруги, одна з близьких написала в соцмережах:

«І ти залишила цей світ. Щасливої дороги, малечо, люблю тебе…»



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