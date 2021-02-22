27-річний українець загинув у Турині, вилетівши із сідла мотоцикла

Антон Тимчишин, 27-річний хлопець із України, що жив у Пінероло, загинув у ДТП, яка сталася в обідній час в середу, 17 лютого 2021 р.

Аварія сталася у Пінероло, що у Турині, регіон П’ємонте, на державній дорозі 23 у Вільяр Пероса, навпроти супермаркету U2.

Його мотоцикл Kawasaki 650 зіткнувся зі службовим автомобілем Fiat Panda служби Acea, компанії, яка займається інтегрованим збором і переробкою сміття у цьому районі.

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Водія автомобіля, 57-річного італійця, доставили у відділок швидкої допомога лікарні Пінероло, із легкими пораненнями.

Загинув на місці

На місці трагедії працювали карабінери та місцева поліція, щоб дослідити динаміку аварії.

Згідно свідчень безпосередніх свідків, мотоцикл рухався у напрямку Пінаски, тоді як автомобіль, який рухався йому назустріч несподівано повернув ліворуч на вулицю Браіда.

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Сильний удар катапультував його із сідла мотоцикла на асфальт. Хлопець пролетів у повітрі кілька метрів. Спроби реанімувати його були марними, хлопець загинув на місці.

Антон Тимчишин закінчив Інститут вищої освіти Артуро Превер, здобувши професію повара та готельної гостинності. Викладачі запам’ятали як хорошого учня.

Він захоплювався керлінгом – складною, як технічно, так і стратегічно грою на крижаному майданчику, за своїм принципом гра схожою на боулінг на траві.

Друзі в його профілі у Facebook пам’ятають його посмішку та доброту, а також щирість дружби.

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