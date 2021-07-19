3 українців заарештували в Неаполі за крадіжку скутера

Вночі 19 липня агенти поліції, трьох українців заарештували у Неаполі під час спроби викрадення скутера на Корсо Вітторіо Емануеле.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії” із посиланням на видання Cronache della Campagna.

Вночі 19 липня агенти поліції, під час територіального контролю вулиць Неаполя, проїжджаючи через Корсо Вітторіо Емануеле, помітили автомобіль із відкритим багажником, у який двоє чоловіків намагалися завантажити мопед.

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Побачивши патруль поліції, вони намагалися втекти. Проте поліцейські заарештували їх, та третього чоловіка, який сидів за кермом транспортного засобу.

Скутер повернули власнику.

Поліцейські вилучили машину, в ній були знайдені різні інструменти для крадіжок.

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Троє зловмисниками виявилися громадян України віком від 18 до 35 років.

Один із них уже мав проблеми із законом в Італії.

Чоловіків заарештували за спробу крадіжки з обтяжувальними обставинами.

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