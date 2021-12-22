4 постріли в груди. Чому в Італії убито Марію Баран

81-річний італієць кількома пострілами вбив 67-річну українку Марію Баран, яка доглядала його сестру.
Чоловіка заарештували, йому було пред’явлено обвинувачення у вбивстві.
Як повідомляє Word Today News, трагедія сталася 15 грудня у невеликому містечку Торре-Аннунсіата.
Колишній учитель математики у місцевому ліцеї, нині пенсіонер Пеллегріно Рейбальді стріляв в українку з особистої іменної зброї.
Чотири смертельні вистріли потрапили жінці в груди.
Марія Баран, так звали жінку, померла на місці ще до приїзду поліції та лікарів.
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Знайомий Марії сказав, що у жінки тривалий час були погані стосунки з Пеллегріно. У чоловіка був поганий характер, він часто сварився з українкою з будь-якого приводу, іноді навіть бив її.
«Сусіди часто чули у цій квартирі бійки… Іноді вони навіть стукали у двері, щоб заспокоїти старого та допомогти Марії. Він влаштовував скандали через різні дрібниці. Та й часто сварилися із сусідами», – сказала ще одна знайома Марії.
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У поліції італієць заявив, що незадоволений тим, як Марія доглядає його сестру, а також вважає, що вона нібито брала в нього гроші.
Марія багато років жила в Італії, а до цього доглядала інших людей похилого віку. У неї залишилися дві доньки, які теж переїхали жити на Апеннінський півострів. Всі, хто знав Марію Баран, відгукуються про неї як про хорошу та порядну жінку.
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