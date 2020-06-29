42 річна жінка стала донором органів та врятувала 7 італійців

Ольга жила у Скафаті та працювала у барі. Вона померла, коли їй було лише 42 роки від аневризма головного мозку.

Її дочка та найближчі друзі дали згоду на донорство органів, що врятувало життя семи безнадійним італійцям.

Все сталося в п’ятницю ввечері 29 травня, Ольга погано себе почувала, проте свідомості не втрачала. Її швидко доставили в лікарню в Сарно, потім перевезли в лікарню із кращим медичним обладнанням Умберто Перший у Nocera Inferiore.

“Оля померла 29 травня, але свідоцтво про смерть видали лише коли відключили органи від апарату 31 травня (тобто офіційна дата смерті 31 травня – пише Маріанна Макар, яка була особисто знайома із померлою.

Після смерті жінки, 26-річна дочка дала дозвіл на експлантацію її органів.

Та в цій історії стався неприємний факт: зникли у мобільний телефон, два перстені, ланцюжок та браслет померлої.

Ймовірно, цінностей не стало, коли лікарі намагалися врятувати їй життя, готуючи до екстреної операції. Про це повідомила Іоланда Джакумбі, адвокат сім’ї Ольги.

Ольгу похоронили через місяць після смерті.

“Похорони відбулися лише 13 червня, і так в лікарні її обікрали… Я була там, коли нам вручили її особисті речі, але без телефону та золота, в тій лікарні це не перший випадок…” – написала в редакцію Маріанна Макар.

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