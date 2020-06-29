42 річна українка стала донором органів та врятувала 7 італійців

Ольга жила у Скафаті та працювала у барі. Вона померла, коли їй було лише 42 роки від аневризма головного мозку.

Її дочка та найближчі друзі дали згоду на донорство органів, що врятувало життя семи безнадійним італійцям.

Все сталося в п’ятницю ввечері 26 червня, Ольга погано себе почувала, проте свідомості не втрачала. Її швидко доставили в лікарню в Сарно, потім перевезли в лікарню із кращим медичним обладнанням Умберто Перший у Nocera Inferiore.

Після смерті жінки, 20-річна дочка дала дозвіл на експлантацію її органів.

Та в цій історії стався неприємний факт: зникли у мобільний телефон, два перстені, ланцюжок та браслет померлої.

Ймовірно, цінностей не стало, коли лікарі намагалися врятувати їй життя, готуючи до екстреної операції. Про це повідомила Іоланда Джакумбі, адвокат сім’ї Ольги.

Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії