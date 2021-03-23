53-річний шофер-українець помер на роботі від серцевого нападу

53-річний водій вантажівки із України помер на роботі у Піубезі, що поблизу Мантови.

Про це повідомила Gazzetta di Mantova.

Він відійшов у інший світ рано-вранці (22 березня 2021) близько одинадцятої години під час розвантажування товар для супермаркету «La Sanfermese Agro & Food» на вулиці Тадеза.

Чоловік раптово почув себе зле і втратив свідомість, ймовірно від зупинки серця.

На жаль, медики не встигли йому допомогти.

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