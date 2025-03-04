Пожежа сталася вранці 6 січня 2025 року в Мантуї, в квартирі на вулиці Віколо ді Меццо. Загинув 61-річний чоловік, родом з України, який проживав у місті понад 30 років. Про це повідомляє видання Gazzetta di Mantova.

Як сталася трагедія?

Володимир Подкаменний спав у своєму домі і, ймовірно, не помітив, що його матрац загорівся. Причиною пожежі стала електрична обігрівачка, яку він увімкнув для обігріву. Через кілька хвилин маленька квартира була повністю заповнена димом та полум’ям, і врятуватися було неможливо.

Хто був жертвою?

Володимир Подкаменний, 61 рік, був безробітним. Його знайшли мертвим рятувальники, яких викликав інший мешканець будинку, що відчув сильний запах диму. Окрім рятувальників, на місце події прибули також медики швидкої допомоги, які змогли лише констатувати смерть. Тіло було доставлено до моргу лікарні Карло Пома.

Життя Володимира в Мантуї

Володимир народився в Києві 22 жовтня 1963 року і переїхав до Мантуї в кінці 70-х років разом із матір’ю. Після її смерті, кілька років тому, він залишився жити сам. Ця велика особиста втрата і деякі проблеми зі здоров’ям призвели до глибокої депресії. За словами сусідів, він був замкнутим, не надто спілкувався з іншими мешканцями дому. Також відомо, що він жив на пенсію з інвалідності і нещодавно подав заявку на отримання допомоги по безробіттю.

Схожий випадок у минулому

У нього не було близьких родичів у Мантуї. Один з його двоюрідних братів кілька місяців тому, не міг зв’язатися із Володимиром звернувся до рятувальників. Пожежники увійшли в його квартиру через вікно.

Пожежа та виклик рятувальників

Один з сусідів почувши сильний запах горілого, він викликав рятувальників. Чоловік розповів: “Мене розбудив кіт, він постійно нявчав. О 5:50 я зателефонував до 115, бо відчував запах диму і бачив, як він виходить із розетки в кімнаті. Я подумав, що це може бути проблема з електрикою. Коли пожежники приїхали, вони зрозуміли, що запах йшов з іншої квартири.” Пожежники спочатку не отримали відповіді на стук у двері, а потім рушили до дворика, де розбили вікно і знайшли тіло Володимира.



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