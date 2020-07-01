64-річну українку знайшли мертвою в Агрополі (Салерно)

Жінка, української національності, померла від хвороби.
22 квітня 2020 біля центру міста Агрополі, що у провінції Салерно знайдено тіло жінки.
64 річна українку знайшов її син, недалеко від будинку у якому вони жили разом.
На місце події приїхали оператори муніципальної поліції на чолі з майором Карміне Ді Біасі.
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Заступник командира Мауріціо Каселья склав протол ідентифікації тіла та зняв свідчення присутніх.
Експертиза тіла встановила, що жінка померла з природних причин, через зупинку серця.
Повідомлення про інцидент направлено до посольства України в Італії. За бажанням сина, жінку поховали на кладовищі Агрополі.
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