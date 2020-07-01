64-річну українку знайшли мертвою в Агрополі (Салерно)

Жінка, української національності, померла від хвороби.

22 квітня 2020 біля центру міста Агрополі, що у провінції Салерно знайдено тіло жінки.

64 річна українку знайшов її син, недалеко від будинку у якому вони жили разом.

На місце події приїхали оператори муніципальної поліції на чолі з майором Карміне Ді Біасі.

Читайте також: 42 РІЧНА УКРАЇНКА СТАЛА ДОНОРОМ ОРГАНІВ ТА ВРЯТУВАЛА 7 ІТАЛІЙЦІВ

Заступник командира Мауріціо Каселья склав протол ідентифікації тіла та зняв свідчення присутніх.

Експертиза тіла встановила, що жінка померла з природних причин, через зупинку серця.

Повідомлення про інцидент направлено до посольства України в Італії. За бажанням сина, жінку поховали на кладовищі Агрополі.

Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії