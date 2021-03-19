67-річний італієць помер по дорозі в лікарню Казерти після зіткнення із автомобілем українця.

Про це повідомляє Caserta News.

Трагедія сталася в Граділлі, у містечку поблизу Казерти. 67-річний італієць помер після зіткнення із автомобілем українця.Слідчі вважають, що чоловік втратив контроль над велосипедом внаслідок повітряного удару, спричиненого обгоном вантажівки. Він врізався в машину, яка рухалася в тому ж напрямку.

Пролетівши у повітрі кілька метрів, велосипедист сильно вдарився об землю. Смерть настала під час транспортування швидкою допомогою.

Такими були останні моменти життя італійця Бруно Делла Валле, 67-річного жителя Сан-Таммаро.

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Смертельна аварія сталася , в неділю 14 березня близько 11.00 на дорозі SP 336 поблизу Граділлі, в напрямку Каяццо-Казерта.

Постраждалий, разом із групою велолюбителів їхав по проїжджій частині на гірському велосипеді. Після обгону вантажівкою він втратив контроль над велосипедом і через кілька секунд він зіткнувся з Fiat Punto за кермом якого сидів громадянин України, що проживає в Каяццо.

Водій Fiat Punto викликав швидку допомогу і, щоб не допустити щоб на велосипедиста наїхали інші автомобілі, перемістив свою машину в центр дороги, намагаючись захистити тіло постраждалого поки вони чекали допомоги.

67-річного чоловіка доставили до лікарні Сант-Анна і Сан-Себастьяно в Казерті, але внутрішні травми не залишили йому шансу на життя. У лікарню його доставили неживим.

У водія автомобіля взяли токсикологічні аналізи та провели заміри на дорозі. Динаміку трагічної події вивчають карабінери мобільної радіосекції міста Капуа. Українцю не представлено жодних обвинувачень.

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