Автодекларація для виходу із дому з 4 травня, під час карантину в Італії

На сайті міністерства внутнішніх справ Італії опубліковано новий бланк автосертифіката для виходу із дому в умовах карантину. він діятиме із після 4 травня 2020, коли в країні почнеться так звана “Fase 2”, тобто – поступовий вихід із карантину.

Що змінилося в документі?

У документі не було внесено небагато змін.

До трьох причин, які раніше дозволяли виходити із дому раніше, а саме:

по роботі,

із мотивів здоров’я,

через гостру необхідність (покупка продуктів харчування, чи ліків”)

було додано четвертий:

зустріч з родичами, що треба задекларувати у графі (“a questo riguardo dichiara che…”) написавши: “visita al congiunto”.

Хто вважається родичем

Родичі “також можуть бути” стабільними нареченими

Родичами вважаються це:

дідусі;

батьки;

діти;

особи, які живуть у громадянському союзі;

пари однієї статі;

брати та сестри, чи родичі, які до них прирівнюються;

дядки і тітки;

онуки;

До близьких родичів не відносяться, родичі іншого із подружжя у випадку якщо він/вона померла, а у пари немає потомства».

Залишається до кінця невідомом чи можна відвідувати наречених, із якими існують «стабільні стосунки».

ВАЖЛИВА УВАГА: У будь-якому випадку ім’я родича, яке буде записано на самосертифікацію, залишатиметься анонімним, по суті, абсолютно не потрібно вказувати особу, яку ви збираєтесь знайти.

З міркувань конфіденційності громадянам не потрібновказувати імені особи, яку вони хочуть відвідати. Правоохоронні органи не можуть наполягти на цьому.

Також слід зазначити, що поліція не уповноважена перевіряти людей у домі, у який ви ідете.

Скачати автодекларацію можна ТУТ

Маріанна Сороневич

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