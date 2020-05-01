Автодекларація для виходу із дому з 4 травня, під час карантину в Італії

На сайті міністерства внутнішніх справ Італії опубліковано новий бланк автосертифіката для виходу із дому в умовах карантину. він діятиме із після 4 травня 2020, коли в країні почнеться так звана “Fase 2”, тобто – поступовий вихід із карантину.
Що змінилося в документі?
У документі не було внесено небагато змін.
До трьох причин, які раніше дозволяли виходити із дому раніше, а саме:
- по роботі,
- із мотивів здоров’я,
- через гостру необхідність (покупка продуктів харчування, чи ліків”)
було додано четвертий:
- зустріч з родичами, що треба задекларувати у графі (“a questo riguardo dichiara che…”) написавши: “visita al congiunto”.
Хто вважається родичем
Родичі “також можуть бути” стабільними нареченими
Родичами вважаються це:
- дідусі;
- батьки;
- діти;
- особи, які живуть у громадянському союзі;
- пари однієї статі;
- брати та сестри, чи родичі, які до них прирівнюються;
- дядки і тітки;
- онуки;
До близьких родичів не відносяться, родичі іншого із подружжя у випадку якщо він/вона померла, а у пари немає потомства».
Залишається до кінця невідомом чи можна відвідувати наречених, із якими існують «стабільні стосунки».
ВАЖЛИВА УВАГА: У будь-якому випадку ім’я родича, яке буде записано на самосертифікацію, залишатиметься анонімним, по суті, абсолютно не потрібно вказувати особу, яку ви збираєтесь знайти.
З міркувань конфіденційності громадянам не потрібновказувати імені особи, яку вони хочуть відвідати. Правоохоронні органи не можуть наполягти на цьому.
Також слід зазначити, що поліція не уповноважена перевіряти людей у домі, у який ви ідете.
Скачати автодекларацію можна ТУТ
Маріанна Сороневич
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