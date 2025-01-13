Безвіз для українців: правила в’їзду в ЄС у 2025 році

У період війни мільйони українців скористалися можливістю тимчасового притулку в країнах ЄС. Проте багато хто продовжує подорожувати за кордон для зустрічей із родичами, туризму чи роботи. Як працює безвізовий режим і яких правил варто дотримуватись, розповідає сервіс TransferGo.
Зміст
- Як працює безвізовий режим?
- Країни, які можна відвідати
- Нові правила в’їзду у 2025 році: EES і ETIAS
- Міграційний калькулятор: розрахунок терміну перебування
- Що потрібно для подорожі?
Як працює безвізовий режим?
Українці можуть подорожувати до країн ЄС без оформлення візи, використовуючи біометричний паспорт. Тривалість поїздки не повинна перевищувати 90 днів упродовж 180-денного періоду.
Основні правила:
- День в’їзду – перший день перебування.
- Останнім днем є день виїзду з країни ЄС.
- Після 90-денного перебування поза країнами безвізу термін поновлюється.
- Дозвіл на тимчасове проживання не зменшує ліміт днів безвізу.
- Порушення терміну перебування може призвести до штрафів чи депортації.
Країни, які можна відвідати
Безвізовий режим діє для:
- Країн ЄС;
- Асоційованих учасників Шенгенської угоди (Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія, Швейцарія).
Увага: У зв’язку з пандемією чи іншими обставинами правила в’їзду можуть змінюватися. Актуальну інформацію знайдете на tripadvisor.mfa.gov.ua.
Нові правила у 2025 році: EES і ETIAS
EES (Entry/Exit System):
Це система автоматичної перевірки перетину кордону. Дані про дату, місце в’їзду та виїзду зберігатимуться в базі.
ETIAS (Європейська система авторизації подорожей):
З 2025 року дозвіл ETIAS стане обов’язковим для безвізових подорожей.
Як отримати ETIAS:
- Заповнити анкету онлайн.
- Оплатити збір (7 євро).
- Отримати підтвердження на email.
Дозвіл діє 3 роки або до завершення терміну дії паспорта.
Міграційний калькулятор
Щоб уникнути перевищення дозволеного терміну перебування, використовуйте міграційний калькулятор від Державної міграційної служби.
Введіть:
- Дату перевірки (планований виїзд).
- Дати попередніх в’їздів та виїздів.
Система покаже залишок днів, доступних для перебування.
Що потрібно для подорожі?
1. Документи:
- Біометричний закордонний паспорт.
- Підтвердження бронювання житла та зворотних квитків.
- Фінансова спроможність (45 євро/день).
- Дозвільні документи на дітей (за потреби).
2. Термін дії паспорта:
Паспорт має залишатися дійсним ще 90 днів після завершення поїздки.
3. Страховка:
Оформіть туристичну медичну страховку.
4. Мета поїздки:
Безвіз дозволяє подорожі з метою туризму, лікування, навчання чи зустрічей із родичами, але не для роботи.
Перед плануванням подорожі перевірте актуальні умови в’їзду до обраної країни.