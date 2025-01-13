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Безвіз для українців: правила в’їзду в ЄС у 2025 році

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У період війни мільйони українців скористалися можливістю тимчасового притулку в країнах ЄС. Проте багато хто продовжує подорожувати за кордон для зустрічей із родичами, туризму чи роботи. Як працює безвізовий режим і яких правил варто дотримуватись, розповідає сервіс TransferGo.

Зміст

  • Як працює безвізовий режим?
  • Країни, які можна відвідати
  • Нові правила в’їзду у 2025 році: EES і ETIAS
  • Міграційний калькулятор: розрахунок терміну перебування
  • Що потрібно для подорожі?

Як працює безвізовий режим?

Українці можуть подорожувати до країн ЄС без оформлення візи, використовуючи біометричний паспорт. Тривалість поїздки не повинна перевищувати 90 днів упродовж 180-денного періоду.

Основні правила:

  • День в’їзду – перший день перебування.
  • Останнім днем є день виїзду з країни ЄС.
  • Після 90-денного перебування поза країнами безвізу термін поновлюється.
  • Дозвіл на тимчасове проживання не зменшує ліміт днів безвізу.
  • Порушення терміну перебування може призвести до штрафів чи депортації.

Країни, які можна відвідати

Безвізовий режим діє для:

  • Країн ЄС;
  • Асоційованих учасників Шенгенської угоди (Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія, Швейцарія).

Увага: У зв’язку з пандемією чи іншими обставинами правила в’їзду можуть змінюватися. Актуальну інформацію знайдете на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нові правила у 2025 році: EES і ETIAS

EES (Entry/Exit System):
Це система автоматичної перевірки перетину кордону. Дані про дату, місце в’їзду та виїзду зберігатимуться в базі.

ETIAS (Європейська система авторизації подорожей):
З 2025 року дозвіл ETIAS стане обов’язковим для безвізових подорожей.

Як отримати ETIAS:

  1. Заповнити анкету онлайн.
  2. Оплатити збір (7 євро).
  3. Отримати підтвердження на email.

Дозвіл діє 3 роки або до завершення терміну дії паспорта.

Міграційний калькулятор

Щоб уникнути перевищення дозволеного терміну перебування, використовуйте міграційний калькулятор від Державної міграційної служби.

Введіть:

  • Дату перевірки (планований виїзд).
  • Дати попередніх в’їздів та виїздів.

Система покаже залишок днів, доступних для перебування.

Що потрібно для подорожі?

1. Документи:

  • Біометричний закордонний паспорт.
  • Підтвердження бронювання житла та зворотних квитків.
  • Фінансова спроможність (45 євро/день).
  • Дозвільні документи на дітей (за потреби).

2. Термін дії паспорта:
Паспорт має залишатися дійсним ще 90 днів після завершення поїздки.

3. Страховка:
Оформіть туристичну медичну страховку.

4. Мета поїздки:
Безвіз дозволяє подорожі з метою туризму, лікування, навчання чи зустрічей із родичами, але не для роботи.

Перед плануванням подорожі перевірте актуальні умови в’їзду до обраної країни.

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