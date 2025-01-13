Безвіз для українців: правила в’їзду в ЄС у 2025 році

У період війни мільйони українців скористалися можливістю тимчасового притулку в країнах ЄС. Проте багато хто продовжує подорожувати за кордон для зустрічей із родичами, туризму чи роботи. Як працює безвізовий режим і яких правил варто дотримуватись, розповідає сервіс TransferGo.

Зміст

Як працює безвізовий режим?

Країни, які можна відвідати

Нові правила в’їзду у 2025 році: EES і ETIAS

Міграційний калькулятор: розрахунок терміну перебування

Що потрібно для подорожі?

Як працює безвізовий режим?

Українці можуть подорожувати до країн ЄС без оформлення візи, використовуючи біометричний паспорт. Тривалість поїздки не повинна перевищувати 90 днів упродовж 180-денного періоду.

Основні правила:

День в’їзду – перший день перебування.

Останнім днем є день виїзду з країни ЄС.

Після 90-денного перебування поза країнами безвізу термін поновлюється.

Дозвіл на тимчасове проживання не зменшує ліміт днів безвізу.

Порушення терміну перебування може призвести до штрафів чи депортації.

Країни, які можна відвідати

Безвізовий режим діє для:

Країн ЄС;

Асоційованих учасників Шенгенської угоди (Ліхтенштейн, Норвегія, Ісландія, Швейцарія).

Увага: У зв’язку з пандемією чи іншими обставинами правила в’їзду можуть змінюватися. Актуальну інформацію знайдете на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нові правила у 2025 році: EES і ETIAS

EES (Entry/Exit System):

Це система автоматичної перевірки перетину кордону. Дані про дату, місце в’їзду та виїзду зберігатимуться в базі.

ETIAS (Європейська система авторизації подорожей):

З 2025 року дозвіл ETIAS стане обов’язковим для безвізових подорожей.

Як отримати ETIAS:

Заповнити анкету онлайн. Оплатити збір (7 євро). Отримати підтвердження на email.

Дозвіл діє 3 роки або до завершення терміну дії паспорта.

Міграційний калькулятор

Щоб уникнути перевищення дозволеного терміну перебування, використовуйте міграційний калькулятор від Державної міграційної служби.

Введіть:

Дату перевірки (планований виїзд).

Дати попередніх в’їздів та виїздів.

Система покаже залишок днів, доступних для перебування.

Що потрібно для подорожі?

1. Документи:

Біометричний закордонний паспорт.

Підтвердження бронювання житла та зворотних квитків.

Фінансова спроможність (45 євро/день).

Дозвільні документи на дітей (за потреби).

2. Термін дії паспорта:

Паспорт має залишатися дійсним ще 90 днів після завершення поїздки.

3. Страховка:

Оформіть туристичну медичну страховку.

4. Мета поїздки:

Безвіз дозволяє подорожі з метою туризму, лікування, навчання чи зустрічей із родичами, але не для роботи.

Перед плануванням подорожі перевірте актуальні умови в’їзду до обраної країни.