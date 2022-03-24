Безкоштовні онлайн-курсів для вивчення італійської мови

Пропонуємо п’ять безкоштовних онлайн-курсів, які допоможуть вам вивчити іноземні мови.
Понад 3 млн українців були вимушені переїхати за кордон у пошуках безпечного прихистку.
Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи. Знання мови країни завжди підвищують шанси на успішне працевлаштування.
Ось добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення іноземних мов:
🔹Lingo Hut
🔹Polyglot
🔹Audiolang
🔹Drops
🔹DuoLingo
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