in Італійська імміграція

Безкоштовні онлайн-курсів для вивчення італійської мови

Пропонуємо п’ять безкоштовних онлайн-курсів, які допоможуть вам вивчити іноземні мови.

Понад 3 млн українців були вимушені переїхати за кордон у пошуках безпечного прихистку.

Більшість з них зараз знаходиться в пошуках роботи. Знання мови країни завжди підвищують шанси на успішне працевлаштування.

Ось добірка безкоштовних онлайн-курсів для вивчення іноземних мов:

🔹Lingo Hut
🔹Polyglot
🔹Audiolang
🔹Drops
🔹DuoLingo

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