У трьох регіонах Італії з найбільшою динамікою поширення коронавірусу у жовтні, було введено ряд обмежень соціальної поведінки населення.
З 23 жовтня у регіонах Кампанія, Ломбардія і Лаціо введено автосертифікати, які треба мати з собою якщо ви виходите із дому під час комендантської години.
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У ньому зазначаються причина вашого виходу із дому. Сертифікати перевірятимуться патрулями поліції.
Достатніми мотивами вважається робота та термінові, документовані, поважні причини.
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При собі ви повинні мати роздруковані бланки, які можна заповнити у випадку контролю поліції.
Скачати бланк можна клацнувши по лінку
®Маріанна Сороневич
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