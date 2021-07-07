Бонус на відпустку в Італії в 2021 році

Бонус на відпустку в Італії можна використати до 31 грудня 2021 року, але лише ті, хто подав заяву до 31 грудня 2020 року і не використав її

Якщо ви не встигли подати заяву на bonus vacanza, на жаль, ви більше не можете скористатися нею. Проте таку можливість мають лише ті, хто подав заяву на її отримання до 31 грудня 2020 року і ще не використав її.

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Де можна використати бонус на відпустку в Італії

Бонус можна використати під час бронюванні в туристичних агенціях, або у туроператорів.

А також – замовляючи відпочинок в готелях, агротуризмах, пансіонатах та інших туристичних та готельних закладах, які долучилися до акції.

Усю суму субсидії потрібно використати під час однієї оплати в одному закладі на території Італії, тобто її не можна використовувати частинами.

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Бенефіціари субсидії

Нагадую, що отримати її могли сім’ї, з показником Isee меншим ніж 40 тисяч євро, засвідченим Єдиною декларацією (DSU).

Розмір субсидії варіюється: складає 150 євро, якщо його отримує одна людина, 200 євро для двох осіб і 500 євро для сімей із 3-ох і більше осіб.

У момент оплати готелю ви отримуєте 80% субсидії, а решту 20% – у формі податкової знижки.

Бонус призначається через унікальний QR-код. Вам потрібно видрукувати його, або зберегти на смартфоні та пред’явити під час оплати послуг.

Маріанна Сороневич

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