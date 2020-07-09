“Бонус на відпустку” – це субсидія у розмірі до 500 євро, який слід використати для проживання в готелях, кемпінгах, туристичних селах, агротуризмах, bed & breakfast в Італії у цьому році.

Що таке Бонус на відпустку

Заяву на його отримання можна подавати із 1 липня по 31 грудня 2020 року (скористатися ним слід у цей же період).

Бонус на відпустку є частиною ініціатив, передбачених “Указом про відновлення” (Decreto Rilancio) (ст. 176 законодавчого декрету № 34 від 19 травня 2020 року.

Враховуючи те, що через епідемію коронавірусу не усі українці наважаться подорожувати за межі Італії, отримання цієї субсидії може стати вагомою підтримкою бюджету цьогорічного літнього відпочинку.

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Хто може отримати Бонус на відпустку

Бонус на відпустку можуть отримати сім’ї ISEE яких є меншим за 40 000 євро.

Для обчислення ISEE необхідно мати Єдину декларацію DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), яка містить особисті дані, відомості про доходи та майно сім’ї. Документ діє з моменту подання заявки та до 31 грудня наступного року.

Сума бонусу залежатиме від кількості членів родини:

• 500 євро на сім’ю, що складається з трьох і більше людей;

• 300 євро на двох осіб;

• 150 євро на одну людину;

Для отримання додаткової інформації про те, як отримати Єдину декларацію DSU та обчислити ISEE, відвідайте веб-сайт INPS.

Як отримати Бонус на відпустку

Подати заяву на отримання Бонусу, та скористатися ним можна виключно в цифровій формі.

Для його отримання, один із член сім’ї повинен мати цифровий ідентифікаційний код SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) або CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettonica). Під час подачі, заяви на отримання бонусу, слід ввести облікові дані SPID, а пізніше надати дані ISEE.

Якщо у вас немає цифрових посвідчень, подайте заяву на їх отримання.

Як отримати SPID читайте тут:

Як отримати CIE 3.0 читайте тут:

Якщо ви є бенефіціаром субсидії?

Як вже було сказано вище, “Бонус на відпустку” буде надаватися виключно цифровим способом (незабаром, Податкова агенція Італії надасть точну інформацію про додаток для смартфонів, за допомогою якого можна отримати доступ до субсидії).

Вам не доведеться нічого роздруковувати. Достатньо мати смартфон та просто показати його адміністрації готелю, під час оплатити проживання під час відпустки.

Коли можна використати “Бонус на відпустку”

“Бонус на відпустку” можна використати в італійських готелях (чи кемпінгах, туристичних селищах, агротуризмах, bed & breakfast) у період з 1 липня по 31 грудня 2020 року.

Крім того, “Бонус на відпустку”:

• може скористатися один з членів сім’ї, навіть якщо він не подавав заяву на його отримання;

• може бути використаний лише для одноразової оплати, в одному із туристичних закладів Італії (готель, кемпінг, туристичне селище, агротуризм, bed & breakfast).

• він може покрити 80% витрат оплати послуг, наданих готелем (вам буде надано негайну знижку під час оплати).

• решта 20% витрат на готель можна буде отримати у вигляді податкової знижки під час подачі податкової декларації члена сім’ї, на якого було оформлено квитанцію про витрати за проживання (рахунок-фактура, комерційний документ, квитанція / податкова квитанція).

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