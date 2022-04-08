Біженці з України в Італії. Що треба знати про дозвіл на проживання

Уряд Італії видав указ, що уточнює деталі отримання дозволу на проживання що можуть отримати біженці з України в Італії, що приїхали в країну, втікаючи від війни.

Із його оригіналом можна онайомитися ТУТ.

БЕНЕФІЦІАРИ ТИМЧАСОВОГО ПРИХИСТКУ В ІТАЛІЇ

Хто може отримати дозвіл на проживання в Італії для тимчасового захисту:

На дозвіл на проживання для тимчасового захисту можуть подавати наступні категорії українців:

• громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року включно;

• особи без громадянства або громадяни країн, що не входять до ЄС, які проживали в Україні як біженці або мають інший еквівалентний національний дозвіл;

• особи без громадянства та громадяни інших держав, які проживали в Україні з постійним дозволом на проживання

• члени сімей двох попередніх категорій, які проживали в Україні з дійсним дозволом на проживання до 24 лютого 2022 року.

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ТРИВАЛІСТЬ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ В ІТАЛІЇ:

Дозвіл на проживання в Італії для тимчасового захисту триватиме один рік, починаючи з 4 березня 2022 року.

Цей дозвіл можна продовжити на шість місяців, через шість місяців, до загальної тривалості 1 рік.

Тобто, по проходженні одного року (якщо ситуація в Україні нормалізується і не вийде постанови про продовження документа, біженці повинні повернутися в Україну. Залишившись в Італії вони стануть нелегалами).

Слід знати, що тимчасовий захист може припинитися раніше, якщо так вирішить Рада ЄС, або війна в Україні закінчиться раніше. У цьому разі, дозвіл на проживання втратить свою дію.

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ПРАВА ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ЗАХИСТ В ІТАЛІЇ

Дозвіл на проживання для тимчасового захисту дає можливість:

навчатись,

працювати,

користуватися медичною системою,

подорожувати в межах країн Шенгенської зони.

УКРАЇНЦІ, ЯКІ ПРИЇХАЛИ В IТАЛІЮ ДО 24 ЛЮТОГО 2022

Якщо ви приїхали в Італію до початку активних воєнних дій в Україні, тобто до 24 лютого, ви також маєте право на дозвіл на проживання, наприклад – як біженці.

Проте, слід пам’ятати, що це – НЕ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ. Ваше пермессо також буде прив’язане до подій в Україні. Як тільки Рада ЄС вирішить що повернуння в Україну є безпечним, ваш дозвіл на проживання буде анульовано.

Маріанна Сороневич

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