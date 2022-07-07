Біженці можуть користуватися своїми водійськими посвідченнями в країнах ЄС

Євродепутати підтримали пропозицію дозволити вимушено переміщеним українцям зберігати національні водійські посвідчення, звільняючи їх від обов’язку обмінювати їх на посвідчення ЄС.

Про це опубліковано на сайті Європарламенту.

Лише через два тижні після того, як Єврокомісія представила свою пропозицію, євродепутати погодилися спростити процедуру для вимушено переміщених українців і залишити українські водійські посвідчення дійсними в ЄС.

Українці, які вимушено виїхали з України через вторгнення Росії і отримали статус тимчасового захисту, зможуть продовжувати користуватися українськими водійськими посвідченнями без необхідності обмінювати їх на водійські посвідчення ЄС або здавати новий іспит на водіння, доки вони користуються статусом тимчасового захисту.

У разі втрати або викрадення водійських посвідчень країни ЄС зможуть видавати нові посвідчення ЄС, за умови підтвердження з боку українських органів влади, що особа мала дійсне посвідчення водія в Україні та за умови надання відповідною особою довідки про фізичну і психічну спроможність керувати транспортними засобами.

За певних умов українські біженці, які працювали водіями вантажівок і автобусів, зможуть отримати визнання в ЄС сертифікатів про професійну кваліфікацію, виданих в Україні, після короткого курсу навчання та іспиту. Це дозволить їм працювати в ЄС на період тимчасового захисту та допомагати експортувати українські товари.

Наступні кроки

Тепер проєкт має бути офіційно ухвалений Радою ЄС. Регламент набуде чинності через п’ять днів після його публікації в Офіційному віснику ЄС.

Більше інформації

Наразі немає узгоджених регулювань ЄС щодо обміну водійських посвідчень або сертифікатів про професійну кваліфікацію, виданих країнами, які не входять до ЄС.

Можливість обміну водійських посвідчень може бути закладена або в національному законодавстві, або в рамках існуючих двосторонніх угод між країнами-членами ЄС та Україною.

Деякі країни вимагають, щоб водії мали при собі офіційний переклад свого українського посвідчення водія разом із міжнародним водійським посвідченням та обмінювали їх на водійське посвідчення відповідної країни ЄС після шести місяців проживання.

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