Вакцинація в Італії. Що треба знати про вакцину від коронавірусу

Вакцинація в Італії почалася 27 грудня, одночасно із іншими країнами ЄС.

Італійська фармакологічна агенція (AIFA) опублікувала інформацію, що стосується вакцини BioNTech, виготовленою фірмою Pfizer, якою 27 грудня почали вакцинацію в Італії.

На сайті AIFA читаємо, що ця вакцина призначена для осіб старших 16 років, не містить вірусу і не може спричинити хворобу.

КОГО ВАКЦИНУВАТИМУТЬ ПЕРШИМИ

Вакцинацію в Італії почнуть із медиків та літніх людей, які живуть у будинках престарілих.

Далі – людей із групи ризику, тобто пацієнтів із хронічними захворюваннями, пізніше – представників органів правопорядку.

Планується дати можливість вакцинації усьому населенню країни, по спадаючій за віком.

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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ В ІТАЛІЇ

Очікується, що ефективність вакцини у суспільстві проявиться через дев’ять місяців. Для цього потрібно щоб щеплення зробило 70% населення.

Вакцинація буде добровільною та безкоштовною.

ЯК ПРОХОДИТИМЕ ВАКЦИНАЦІЯ

Цю вакцину уже вводили у ряді країн, зокрема – у США та Великобританії.

В Італії та інших країнах ЄС вакцинація починається в неділю 27 грудня 2020.

Вакцинацію в Італії проводять шляхом двох ін’єкцій в м’язи плеча, з інтервалом не менше 21 день.

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ЯК ДІЯТИМЕ ВАКЦИНАЦІЯ

Коронавірус потрапляє в клітини організму людини використовуючи (як ключ) поверхневий білок, який називають Спайк.

Після введення вакцини, виробляються специфічні антитіла, що служать для блокування цього білка, це запобігає проникненню коронавірусу в клітину.

КОЛИ ПОЧИНАЄТЬСЯ ДІЯ ВАКЦИНИ

Доведено, що ефективність вакцини починається через тиждень після введення другої дози.

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ ЗАХИСТ ВАКЦИНИ

Враховуючи швидкість розробки вакцини, відповідь на це питання ще не відома. Проте, вакцини від інших типів коронавірусу діють щонайменше 9-12 місяців.

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ЩЕПЛЕНІ МОЖУТЬ ПЕРЕДАВАТИ ВІРУС?

AIFA не виключає, що, у випадку контакту із вірусом, щеплені люди можуть передати його.

Для отримання цих даних потрібно більше часу для спостереження.

Тому, Асоціація рекомендує населенню продовжувати вживати заходи захисту від Covid-19.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ

Після вакцинації препаратом, спостерігалися побічні реакції легкої і середньої ступені важкості, які проходять через кілька днів.

Зокрема це:

• біль і набряки в місці ін’єкції

• втома

• головний біль

• біль у м’язах і суглобах

• озноб і лихоманка

Менше ніж в 1 із 10 людей спостерігалося почервоніння в місці ін’єкції та нудота.

Вкрай рідко, в 1 із 100 людей, зустрічаються свербіж у місті ін’єкції, біль в кінцівках, збільшення лімфатичних вузлів, труднощі із засипанням та нездужання.

В 1 із 1.000 людей спостерігається слабкість у м’язах з однієї сторони обличчя.

НА ЗАВЕРШЕННЯ

Деякі читачі, що знайомляться із моїми публікаціями, чомусь вважають що я агітую, чи схиляю їх до вакцинації.

Моєю роботою є якнайоб’єктивніше інформувати українців Італії із актуальними подіями які відбуваються в країні. Для того щоб ми були готові і зробили свій вибір свідомо.

Про пропаганду, чи заходи які настійливо переконають населення у необхідності вакцинації, піклуватиметься уряд країни, в який ми живемо.

Поширте цю інформаію на вашій сторінці та у групах, щоб про вакцинацію дізналися якнайбільше українців в Італії.

®Маріанна Сороневич