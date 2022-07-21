Вакцинація четвертою дозою і ковід-правила в Італії до 31 жовтня 2022

В Італії почалася вакцинація четвертою дозою осіб старших 60 років та людей із категорії ризику. Правила діють в країні до 31 жовтня 2022.

Коронавірус особливо не лякав українців навіть під час гострої фази пандемії, коли більшість європейських країн була закрита на локдаун. Все ж, якщо ви живете, а особливо якщо приїхали в країну нещодавно і плануєте залишитися в Італії на тривалий час, варто знати правила, що регулюють суспільне життя.

Слід зазначити, що ковід-правила в Італії були суворими, у порівнянні з іншими країнами. Для ряду професій (наприклад доглядальниць і домашніх працівниць, медиків та представників органів правопорядку) щеплення від коронавірусу було обов’язковим для допуску на роботу.

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Вакцинація четвертою дозою в Італії

В Італії почалася кампанія по вакцинації четвертою дозою осіб старших 60 років та людей із категорії ризику.

Зробити щеплення можна у лікарів загальної практики спеціальних центрах, уповноважених аптеках та у домашніх лікарів (в залежності від правил вашого регіону).

Замовити вакцинацію можна на сайті регіону. Додаткова інформація за номером 800 00 99 66.

Щеплення проводиться щонайменше через 120 днів після останньої дози або одужання.

Для бронювання потрібно мати дійсну медичну картку.

Попри значне збільшення розповсюдження штаму Омікрон 5, на даний час, вона вакцинаційна кампанія не має великого успіху.

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Актуальні ковід-правила в Італії

На даний час і до 31 жовтня 2022 в Італії діють наступні ковід-правила:

• На робочому місці рекомендоване носіння масок FPP2, проте їх застосування вирішують організації.

• Роботодавці повинні забезпечити працівників масками.

• Роботодавці мають право перевіряти температуру тіла працівників. З температурою 37,5 працівників до роботи не допускаються.

• Рекомендована часта дезінфекція рук та поверхонь, а також – провітрювання приміщень.

• Відвідувачі барів, ресторанів, естетичних центрів, пляжів, готелів, можуть не одягати захисну маску. Водночас вона обов’язкова для працівників цих закладів.

• Маски обов’язкові для пасажирів громадського транспорту.

Прошу вас поділитися в коментарях, що ви думаєте про пандемію коронавірусу і чи плануєте ви вакцинацію четвертою дозою.

Маріанна Сороневич

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