Вакциновані українці можуть приїхати в Італію по безвізу без обмежень

Уряд змінив правила в’їзду в Італію по безвізу для подорожуючих із України, дозволивши в’їзд для вакцинованих мандрівників без карантину.

Як повідомляє “Європейська правда”, відповідна інформація розміщена на карті МЗС.

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З 31 серпня українці можуть в’їхати в Італію по безвізу без обов’язкового 5-денного карантину за наявності негативного результату ПЛР-тесту або антигенного тесту, а також “зеленого” сертифікату (Green Pass) європейського зразка про завершення повного курсу вакцинації однією із затверджених Європейським агентством з лікарських засобів вакцин: Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca.

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У разі відсутності зазначених вище сертифікатів, громадяни можуть в’їхати до Італії, але вони повинні:

Самоізолюватися протягом 5 днів, активуючи місцеві процедури нагляду за здоров’ям, повідомивши про це місцеві органи охорони здоров’я;

Пройти тест після завершення встановленої самоізоляції.

Діти віком до 6 років звільняються від вимоги тестування, але все одно повинні самоізолюватися, за наявності такої необхідності.

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Наведені правила в’їзду діють до 25 жовтня.

Нагадаємо, уряд Чехії дозволив в’їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.



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