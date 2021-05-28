Введено новий автосертифікат (анкету пасажира) для приїзду в Італію з України – (Il Passenger Locator Form – dPLF) у цифровому форматі.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Із 24 травня 2021 року, усі мандрівники, що приїжджають в Італію із держав, зазначених у списках B, C, D та E (а значить – з України), на борту будь-якого транспортного засобу, повинні заповнити Анкету пасажирів (il Passenger Locator Form – dPLF) у цифровому форматі.

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Як заповнити анкету пасажира для приїзда в Італію

Зробити це можна наступним способом:

Зайти на ЦЕЙ сайт;

Отримати доступ до dPLF, скориставшись покроковою інструкцією.

Вибрати “Італію” як країну призначення

Зареєструватися на сайті, створивши особистий кабінет з іменем користувача та паролем

Заповнити і надіслати dPLF, дотримуючись покрокової інструкції.

Після відправлення бланку, пасажир отримає dPLF у форматі pdf та QRcode на електронну адресу, вказану під час реєстрації.Пасажир повинен продемонструвати QRcode безпосередньо зі свого смартфона (у цифровому форматі), або видрукувати копію dPLF.

Пред’явити Анкету пасажира слід на посадці у літак, чи на вимогу працівників митниці.

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dPLF слід обов’язково заповнити та надіслати перед поїздкою.

Поле, що стосується номера посадкового місця, можна редагувати.

Слід заповнити бланк для кожного дорослого пасажира.

Дані неповнолітніх, вносяться в Анкету пасажира дорослих.

У випадку неповнолітніх без супроводу, dPLF повинен заповнити довірена супроводжуюча особа.

Цифровий бланк Анкети пасажира замінює попередню паперову автосертифікацію, яка діяла до 23 травня 2021.

Маріанна Сороневич

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