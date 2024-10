in

Якщо ви мігрант або біженець і перебуваєте в Італії недовго, можливо, вам важко вивчити мову. Незалежно від того, чи збираєтеся ви вступати до школи, влаштовуєтеся на роботу чи просто купуєте продукти на ринку, вивчення італійської може полегшити ваше життя.

Але іноді важко зрозуміти з чого почати. Ось чому ми зібрали для вас кілька варіантів вивчення мови.

Онлайн навчання

Навчальні онлайн-платформи дозволяють гнучко навчатися у власному темпі, коли завгодно та де завгодно.

Duolingo та Busuu — дуже популярні безкоштовні програми для вивчення мов.

iTALIANA — це платформа, на якій ви можете знайти інший огляд різноманітних безкоштовних онлайн-можливостей, зібраних Міністерством закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії.

Loescher — це платформа, де ви можете знайти вправи, навчальні матеріали та подкасти відповідно до свого рівня. Тут ви можете знайти навчальні матеріали для україномовних та російськомовних.

Rai Educational – це платформа, яка містить корисні мультимедійні навчальні матеріали.

Co.d’I.Ci – Corso d’Italiano per la Cittadinanza – це платформа для підписки на онлайн-класи італійської мови, організовані Університетом Неаполя LʼOrientale.

BBC пропонує базові уроки італійської мови для носіїв англійської мови безкоштовно. На їхньому веб-сайті є відеоуроки, посібник із основних фраз і навіть сторінка «BBC Learn Italian» у Facebook.

Очні курси

Ви можете вивчати італійську мову в CPIA або організації, яка пропонує безкоштовні заняття для мігрантів. Якщо ви перебуваєте в центрі прийому SAI або CAS, ви також повинні відвідувати уроки італійської мови.

CPIA

CPIA (Центри Освіти Дорослих) – це громадські центри, які проводять освітню діяльність для дорослих, серед яких безкоштовні курси італійської мови. Кожна основна провінція Італії має власний CPIA і проводить заняття в різні дні та час, залежно від вашого рівня. Студентам доведеться заплатити близько 20-30 євро.

Щоб знайти CPIA ближче до вас, знайдіть у Google «CPIA + [місто]» (наприклад, CPIA Milano). У великих містах може бути більше одного CPIA. На веб-сайті CPIA ви можете дізнатися, як зареєструватися, але зазвичай використовується цей портал тут.

Місцеві організації

Залежно від того, де ви знаходитесь, можуть існувати організації, які пропонують безкоштовні курси.

Болонiя:

ApriMONDO Centro Poggeschi – Centro Amilcar Cabral, via San Mamolo 24, номер телефону: 3207514063, segreteria@aprimondo.org

Scuola d’Italiano By Piedi , Via De’ Buttieri 13/b, телефон: 3517447127, bypiedi@gmail.com

Associazione Interculturale UNIVERSO , Piazza xx settembre 7 – Porta Galliera, номер телефону: 0518556042, helpdesk@universointerculturale.it

Мілан:

Naga Har, via San Colombano 8, номер телефону: 023925466, coordinamento.har@naga.it

Fondazione Franco Verga, телефон: 028693194, formazione@fondazioneverga.org

Rete Scuole Senza Permesso, info@scuolesenzapermesso.org

Неаполь:

Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Via Nuova Martina 59, поверхи 4 і 5 Palazzo del Mediterraneo, claor.self@unior.it

Палермо:

Centro Astalli, piazza Santi Quaranta Martiri 10/12, номер телефону: 0919760128, astallipa@libero.it

ItaStra – UniPa Scuola di lingua Italiana per stranieri, Piazza Sant’Antonino 1, 90127, Palermo, scuolaitalianostranieri@unipa.it

Рим:

Scuole Migranti збирає на своєму веб-сайті різні можливості для безкоштовних курсів італійської мови в регіоні Лаціо. Ви можете знайти місцезнаходження ближче до вашого місця проживання та зв’язатися з центром, щоб отримати додаткову інформацію.

Турин:

Associazione la Tenda, Via Giovanni Botero 2, понеділок з 15:00 до 17:00, середа з 9:00 до 11:00, номер телефону: 0115622165, ass.la_tenda@yahoo.it

Il Passo Social Point, via Leinì 68/b, з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:30, torinoinclusioneitaliano@diaconiavaldese.org

