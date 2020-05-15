Вихід із карантину 18 травня. Правила по регіонах Італії

Нові правила по регіонах

Розглянемо детальніше нові правила для окремих регіонів, які діятимуть в Італії із 18 травня

Ломбардія – відкриваються усі установи

Відкриваються усі установи, умови у яких відповідають загальним вимогам стримування епідемії.

Відновлення роботи барів, ресторанів, косметологів та перукарень, які відповідають вимогам нових правил, починається з понеділка 18 травня. Надання послуг у цих закладах починатиметься із вимірювання температури на вході.

В столиці Ломбардії, Мілані, з наступного понеділка відікриється лише третина структур, із дозволених. Інші – ще не адаптувалися до нових умов.

Із 18 травня очікується 100 відсоткове відкриття мебельних та ювелірних магазинів, 97% магазинів одягу, тільки половина туристичних агенцій та менше ніж третина готелів.

П’ємонте – вихід із карантина з обережністю

В понеділок у П’ємонте відкриється не все. Цей регіон з обережністю виходять із карантина.

Зважаючи на загальну епідеміологічну тенденцію, адміністрація регіону побоюється, виникнення нових спалахів захворювання на коронавірус.

Укладання правил повторного відкриття громадських закладів відбуватиметься у тісній співпраці із Міністерством охорони здоров’я.

Однією з гіпотез є те , що 18 травня відкриються лише магазини роздрібної торгівлі, а дата відкриття барів, ресторанів та перукарень залишитья невизначеною.

Ліґурія хоче на море

Ліґурія поспішає розпочати пляжний сезон, відкривши пляжі.

Регіон готується із 18 травня відкрити всі громадські заклади: крім барів та ресторанів.

Губернатор Джованні Тоті неодноразово виключав сценарії з встановлення кабінок із оргскла. Повний перелік закладів, які зможуть відкритись, стане відомим на вихідні.

Венето – намагається повернути туристів

У Венето готові до запуску всіх “двигунів” регіону.

Губернатор Лука Дзая має намір відкрити все. Не тільки перукарні, салони краси, магазини, бари та ресторани, а й спортзали, спортивні центри, басейни та пляжі, щоб «запустити двигуни» туризму.

Носіння захисної маски є обов’язковим. Попередньо цей регіон вже дозволив пересування до другого будинку та для індивідуальних видів спорту на свіжому повітрі.

Валле Д’Аоста планує повернення в школу

У ВаллеД’Аоста вже дозволено практикувати гірські види спорту, а також окремі індивідуальні чи парні види спорту (стрільба з лука чи теніс).

Бари, ресторани та заклади особистого обслуговування відкриються 18 травня.

Регіональна рада Валлед’Аоста вивчає “план відкриття” шкіл, який не виключає повернення в класи у травні та протягом усього червня.

У Фріулі не обмежують відвідувань друзів

З понеділка 18 травня у Фріулі-Венеції-Джулії будуть зняті обмеження зустрічей з друзями чи родичами.

Залишається обов’язковим дотримування правил соціального дистанціонування та індивідуального захисту. Тут хочуть відкрити тренажерні зали, перукарні та студії косметологів.

Трентіно відновлює роздрібну торгівлю

З п’ятниці 15 травня в Трентіно відновлює роздрібну торгівлю, а з 18 травня відкриються бари, ресторани, косметологи та перукарні.

Больцано випереджує інших

Автономна провінція Больцано, наперекір вказівкам дозволила відкрити магазини ще із суботи 9 травня і дала зелене світло для барів, ресторанів та перукарень з понеділка 11 травня.

Емілія Романія обмежує безкоштовні пляжі

У Емілії Романії парасольки на пляжах встановлюватимуть на відстані в 12 квадратних метрів. Вводяться обмеження для безкоштовних пляжів.

Регіон теж готовий відкрити магазини, бари, ресторани, перукарні, салони краси, татуювальні салони та ринки починаючи з 18 травня.

Регіональні рекомендації щодо пляжів передбачають, серед іншого, мінімальну площу для кожного місця на пляжі. Для парасольки і двох лежаків слід виділяти 12 квадратних метрів. Між лежаками на першій лінії, що без парасольок встановлено дистанцію у 1.5 метри. Відвідувачі пляжів зможуть замовляти їжу з доставкою прямо до лежака з парасолькою.

На безкоштовних пляжах муніципалітети введуть квотний доступ.

Для ресторанів, барів, піцерій тощо, існує заборона на скупчення клієнтів біля входу в приміщення. Їх власники повинні стимулювати замовлення телефоном чи по інтернету.

На вході у заклади громадського харчування повинні стояти дозатори із дезінфікуючим гелем, розміщення столів повинно гарантувати відстань не менше одного метра між сидячими людьми та надавати перевагу столикам на свіжому повітрі. Заборонені фуршети та самообслуговування.

Тоскана відкривається поступово

Регіон Тоскана обережно ставиться до відкриття з 18 травня роздрібної торгівлі, барів, ресторанів, салонів краси та перукарень.

Повторні відкриття повинні бути поступовими і лише після ретельної оцінки результатів моніторингу епідемії.

Марке готовий до повторного відкриття

Марке також готовий відкрити більшість громадських закладів (бари, ресторани, магазини, ринки, кемпінги, перукарні) з 18 травня.

Хоча сезон купання розпочнеться з 29 травня. Обласна рада затвердила пакет протоколів, що стосується торгівлі та туризму.

Усі готові також в Абруццо, який вже попередньо дозволив їжу на виніс.

Регіони Умбрія, Молізе та Базиліката чекають настанов, перш ніж зможуть дати зелене світло для відновлення діяльності.

Лаціо (напів) відкриває пляжі

Регіон Лаціо готується 18 травня з обережністю відновити роботу рестораніві і барів, перезапустити роздрібні магазини та відкрити ряд персональних послуг та непродовольчих прилавків на ринках, а також у спортивних центрах на відкритому повітрі, навіть якщо в них немає роздягальних кімнат.

Близько десяти муніципалітетів прибережних зон відновили доступ до пляжів (зокрема, Латіна, Сан-Феліче-аль-Чірчео, Анціо та Неттуно), Тут, в основному, дозволені індивідуальний спорт, а не купання.

У столиці Італії, міський голова Вірджинія Раджі ще 2 травня підписала розпорядження із забороною користування пляжів Остії до неділі 17 травня. Інші муніципалітети, такі як Фьюмічіно та Ґаета, повинні відкритись у понеділок 18 травня .

Кампанії дотримується правил Міністерства Охорони Здоров’я

З 18 травня в Кампанії відкриття громадських закладів відкриються згідно протоколів Міністерства охорони здоров’я. Носіння масок залишається обов’язковим.

Пулья готова відкрити перукарні та салони краси.

В понеділок 18 травня Пулья відкриє перукарні, салони краси. Її пляжі та термічні курорти будуть закриті. Президент регіону Мікеле Еміліано вже дозволив індивідуальний спорт та роботу спортивних центрів на відкритому повітрі, а також тренування собак та коней.

У Калабрії спроба перезапуску

В регіоні Калабрія, де вже були відкриті бари та ресторани зі столиками на вулиці (хоча такі заходи були дуже критиковані італійським урядом), з 18-го відкриються також всі інші комерційні заклади.

На острові Сардинія вже відкрито перукарні

На Сардинії 14 травня відкрились перукарні та салони краси, магазини одягу та взуття, парфумерії та ювелірні магазини.

Це передбачено новим розпорядженням, підписаним губернатором регіону Крістіаном Солінасом.

У будь-якому випадку, міські голови залишають за собою право тримати закритими ті заклади, які на їхню думку є ризиком для здоров’я жителів їхнього муніципалітету.

Пляжі відкриють вже в понеділок 18-го травня, із настановою уникати скупчень людей.

Губернатор регіону сподівається, що Сардинія зможе знову приймати туристів з 15 червня.

Для туристів на острові готується система контролю. Мова йде про, так звану систему паспорта охорони здоров’я. Турист повинен буде мати сертифікат про негативність тесту на коронавірус, зроблений максимум за 7 днів до прибуття на острів. Також розглядається можливість проведення тесту в аеропортах в момент посадки чи пересадки на літак.

Острів Сицилія закритий до 31 травня

Губернатор сицилії Нелло Мусумечі чекає протоколів безпеки із Рима, щоб мати змогу визначити порядок відкриття комерційної діяльності.

Салони краси, перукарні та магазини роздрібної торгівлі зможуть відкритись вже 18 травня.

Морські курорти готуються до літнього сезону, але питання заходів безпеки, вирішено ще не усі.

Мусумечі готовий тримати острів закритим до 31 травня (вийнятки роблять лише в особливих випадках). Ті, хто проживає на Сицилії, або має там родину, можуть повернутися на острів.