Виїзд з України 2025, нові правила перетину кордону з ЄС

Уже з жовтня 2025 року українців, які планують поїздки до Європейського Союзу, чекають важливі зміни. ЄС впроваджує систему Entry-Exit System (EES), яка змінить процедуру перетину кордону. Чого очікувати від нових правил, як вони вплинуть на подорожі та до чого варто підготуватися заздалегідь – розповідаємо в нашій статті.

Що таке Entry-Exit System (EES)?

Entry-Exit System (EES) – це нова система контролю кордону, яку запроваджує Європейський Союз з жовтня 2025 року. Вона стосується всіх, хто в’їжджає до країн ЄС, зокрема з України. Ці правила діятимуть безстроково та матимуть значний вплив на процес перетину кордону для українців.

Які зміни чекають на українців?

Зміни стосуються виїзду з України до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також в’їзду до ЄС з інших держав, наприклад, Великої Британії. Проте слід розуміти, що нововведення – це ініціатива ЄС, а не України, і вони не впливають на чинні обмеження щодо виїзду чоловіків під час воєнного стану. Натомість нові правила суттєво змінять процес перетину кордону для українок, туристів та тих, хто отримав прихисток у ЄС.

Що зміниться для подорожуючих?

Введення біометричного контролю: всі подорожуючі будуть фотографуватися та проходити сканування відбитків пальців на кордоні.

Збільшення часу очікування: через додаткові перевірки можливі довгі черги та затримки.

Ускладнення перетину кордону: навіть ті, хто має дозвіл на проживання в ЄС (наприклад, польську “карту побиту”), будуть змушені чекати інших пасажирів.

Навіщо це робиться і які плюси?

Головна мета EES – посилення безпеки, контроль за в’їздом та виїздом громадян третіх країн, а також автоматизація процесу реєстрації подорожуючих. Попри потенційні труднощі на початку, система допоможе зменшити ризик нелегальної міграції та зробить контроль кордону більш ефективним.

Готуйтеся до змін заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів під час подорожей!

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