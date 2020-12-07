Все про фіскальний код в Італії

Що таке фіскальний код, для чого він служить, як його отримати та як подати на дублікат.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії“.

Що таке фіскальний код

Фіскальний код це буквенно цифровой код який ідентифікує людину в Італії.

Він формується на основі її імені прізвища статі та місця народження.

Фіскальний код видається італійською агенцією доходів (Agenzia delle Entrate) і є визначальним для отримання доступу до різних державних послуг та оподаткування.

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Із ним ви можете:

Зареєструватися в національній службі охорони здоров’я (фіскальна як вколоти вказану у медичній картці)

Укладати договори

Отримувати пільги або соціальні виплати (допомога на дітей, по вагітності і пологах, по інвалідності, різні соціальні субсидії)

Відкрити власну підприємницьку справу

Бути офіційно прийнятим на роботу

Фіскальний код надається також іноземним громадянам.

Для іноземців які приїжджають в Італію по об’єднанню сім’ї, на отримання фіскальний коду подає безпосередньо відділ імміграції.

Іноземцю йому буде надано тимчасовий код, який в майбутньому, (після подачі заяви на отримання дозволу на проживання) замінять на постійний.

Громадяни які легально проживають в Італії але не мають фіскального коду, можуть отримати його, звернувшись у агенцію доходів за місцем проживання.

Вони повинні заповнити цей бланк.

До заяви потрібно додати:

квитанцію про подачу на дозвіл на проживання, або копію дозволу на проживання,

копію паспорта,

вказати місце проживання, тобто адресу на яку ви хочете отримати пластикову картку із кодом.

Отримання дублікату фіскального коду

Якщо ви загубили картку із кожним кодом, або це картка зіпсувалася, ви можете отримати дублікат.

Для цього достатньо звернутися в онлайн-сервіс за цим лінком.

У електронному бланку слід вказати ваш фіскальний код, особисті дані, деякі дані що стосуються декларації про прибуток за попередній рік, та вказати причину вашого запиту.

Federica Merlo, avvocato

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