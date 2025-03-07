Візит до Генерального консульства України в Мілані: важлива інформація для громадян

Якщо ви плануєте звернутися до Генерального консульства України в Мілані, варто заздалегідь ознайомитися з правилами прийому та запису. Дотримання цих вимог дозволить уникнути непорозумінь та значно спростить отримання консульських послуг.
Попередній запис в Е-Чергу МЗС
Прийом громадян у Генеральному консульстві України в Мілані здійснюється виключно за попереднім записом через систему Е-Черга МЗС. Забронювати дату та час можна за посиланням.
Посвідчення особи на повернення в Україну
Якщо вам потрібно оформити Посвідчення особи на повернення в Україну, ви можете отримати цей документ без попереднього запису у наступні дні та години:
- Понеділок, вівторок, четвер:
- з 9:00 до 13:00
- з 14:00 до 16:00
- Середа, п’ятниця:
- з 9:00 до 13:00
Отримання паспорта громадянина України
Якщо ваш паспорт вже прибув до консульства, ви можете отримати його у порядку живої черги:
- Понеділок, вівторок, четвер:
- з 14:00 до 16:00
Детальніше про отримання паспорта.
Важливі правила та корисні посилання
Підготовка документів
Перед візитом до консульства обов’язково підготуйте всі необхідні документи та копії. Ознайомитися з переліком документів можна на офіційному сайті.
Як записатися в Е-Чергу?
Детальна інструкція з реєстрації.
Оформлення цифрового підпису
Доступні варіанти оформлення електронного підпису.
Пріоритетний запис для пільгових категорій
Деякі категорії громадян можуть записатися на прийом в окремому порядку. Перелік пільгових категорій та порядок запису доступні за посиланням
Взаємоповага та скасування запису
Якщо ви не можете прийти на прийом у заброньований час, будь ласка, скасуйте запис. Це дозволить іншим громадянам скористатися консульськими послугами. Ураховуючи велику кількість українців на півночі Італії, кожен скасований запис – це можливість для іншої людини отримати необхідний документ.
Будьмо відповідальними та взаємно ввічливими! – нагадує Генеральне консульство України в Мілані
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.