Візит до Генерального консульства України в Мілані: важлива інформація для громадян

Якщо ви плануєте звернутися до Генерального консульства України в Мілані, варто заздалегідь ознайомитися з правилами прийому та запису. Дотримання цих вимог дозволить уникнути непорозумінь та значно спростить отримання консульських послуг.

Попередній запис в Е-Чергу МЗС

Прийом громадян у Генеральному консульстві України в Мілані здійснюється виключно за попереднім записом через систему Е-Черга МЗС. Забронювати дату та час можна за посиланням.

Посвідчення особи на повернення в Україну

Якщо вам потрібно оформити Посвідчення особи на повернення в Україну, ви можете отримати цей документ без попереднього запису у наступні дні та години:

Понеділок, вівторок, четвер :

: з 9:00 до 13:00

з 14:00 до 16:00

Середа, п’ятниця :

: з 9:00 до 13:00

Отримання паспорта громадянина України

Якщо ваш паспорт вже прибув до консульства, ви можете отримати його у порядку живої черги:

Понеділок, вівторок, четвер :

: з 14:00 до 16:00

Детальніше про отримання паспорта.

Важливі правила та корисні посилання

Підготовка документів

Перед візитом до консульства обов’язково підготуйте всі необхідні документи та копії. Ознайомитися з переліком документів можна на офіційному сайті.

Як записатися в Е-Чергу?

Детальна інструкція з реєстрації.

Оформлення цифрового підпису

Доступні варіанти оформлення електронного підпису.

Пріоритетний запис для пільгових категорій

Деякі категорії громадян можуть записатися на прийом в окремому порядку. Перелік пільгових категорій та порядок запису доступні за посиланням

Взаємоповага та скасування запису

Якщо ви не можете прийти на прийом у заброньований час, будь ласка, скасуйте запис. Це дозволить іншим громадянам скористатися консульськими послугами. Ураховуючи велику кількість українців на півночі Італії, кожен скасований запис – це можливість для іншої людини отримати необхідний документ.

Будьмо відповідальними та взаємно ввічливими! – нагадує Генеральне консульство України в Мілані

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