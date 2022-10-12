В листопаді в Італії виплачуватимуть “Бонус 150 євро”. Хто його отримає

Бонус 150 євро це одноразова допомога, яка виплачується особам із низьким. В Італії його виплачуватимуть субсидію широкому спектру громадян.

Вона надається автоматично, без необхідності подавати заявку у INPS широкій гамі працівників. Зокрема: доглядальницям і домашнім працівницям, найманим працівникам, пенсіонерам, працівникам із контрактами co.co.co із низьким прибутком, а також – безробітним.

«Bonus 150 euro» нараховується одноразово, він не підлягає передачі третім особам та не оподатковується.

Розберемося докладніше, хто зможе отримати цю виплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЯК ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ НА ОПЛАТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ І ГАЗУ В ІТАЛІЇ У 2022-2023 РОЦІ

Хто може отримати соціальну допомогу «Bonus 150 euro»

Теоретично, її можуть отримати близько 22 мільйонів італійців та іноземців, що легально проживають в країні.

Для її одержання достатньо мати річний прибуток до 20 тисяч євро на рік.

Домашні працівники

Бонус у розмірі 150 євро буде виплачений INPS усім тим, хто вже отримав попередню допомогу у розмірі 200 євро та має трудові відносини на 24 вересня 2022 року.

На відміну від інших категорій бенефіціарів, період в який виплачуватимуть цей бонус ще не встановлено.

Підприємці і самозайняті

Самозайняті працівники і підприємці на даний час не можуть отримати цієї допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допомога на дітей в Італії: як отримати субсидію у 2022 році

Тимчасові та сезонні працівники

Тимчасові працівники в сфері туризму та розваг, сезонні працівники, самозайняті без partita IVA отримують допомогу, лише якщо вони скористалися компенсацією Covid протягом 2021 року.

Їм буде виплачено 150 євро в один із наступних місяців, проте спосіб виплати ще не визначено законодавством.

Італії виплачуватимуть субсидію безробітним

Усі суб’єкти, які в листопаді 2022 року отримують допомогу з безробіття, в тому числі працівників сільського господарства, отримають цю субсидію, проте спосіб виплати ще не визначено законодавством.

Наймані працівники

Працівники, зайняті за контратом у державних чи приватних підприємствах, за умови що зарплата складає до 1538 євро, автоматично отримають доплату, безпосередньо в платіжній відомості.

Субсидію роботодавець виплачуватиме із зарплатою за листопад 2022 року.

Таким категоріям достатньо подати декларацію, яка засвідчує, що вони не отримують інших видів соціальної допомоги, несумісних із цією.

Бонус також виплачуватимуть, у разі призупинення роботи через відпустку або кризу компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дохід громадянства в Італії можуть надавати уже після 5 років резиденції

Пенсіонери

Допомога також надається пенсіонерам. У цьому випадку вона виплачуватиметься INPS автоматично. Щоб отримати її, пенсіонер повиннен бути резидентом Італії, отримувати тут пенсію, що не перевищує 20 тисяч євро за 2021 рік і сплачувати податок на доходи фізичних осіб без внесків IRPEF.

Сім’ї, що отримують прибуток громадянства

Сім’ї, що отримують дохід громадянства (reddito di cittadinanza) також отримають бонус у розмірі 150 євро, за умови що один із членів сімї не одержує інших субсидій. Бонус нараховатиметься на картку RDC у листопаді.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia