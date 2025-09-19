В Україні змінили правила перетину кордону для водіїв вантажівок: що варто знати

З 10 вересня 2025 року в Україні набули чинності нові правила перетину кордону для водіїв комерційного транспорту. Основна зміна – скасування обов’язкової заявки «18-60», відомої як «Шлях», та запровадження нової системи «єЧерга», яка значно спрощує процедуру перетину кордону.

«єЧерга» замість «Шлях»

Раніше чоловіки-водії були змушені спершу отримувати дозвіл у системі «Шлях» і лише потім ставати в електронну чергу на перетин. Зараз система «єЧерга» виконує роль єдиного вікна: прикордонники можуть перевіряти всі дані про водія безпосередньо в системі, що скорочує час оформлення та зменшує бюрократичні процедури.

Хто має право на перетин кордону

Право на виїзд за кордон мають лише ті водії, чия інформація внесена до електронного кабінету перевізника у системі «Укртрансбезпеки».

Міністерство розвитку громад та територій України наголошує: правильне внесення даних у систему – обов’язкова умова для законного перетину кордону.

Важливі нюанси для молодих водіїв

Якщо українець віком від 18 до 22 років незаконно перетнув кордон без відповідної відмітки у паспорті, його притягнуть до відповідальності після повернення в Україну.

Борги не заважають виїзду

Багатьох цікавить, чи можуть наявні борги стати перешкодою для виїзду. Адвокат Сергій Старенький пояснив: самі фінансові зобов’язання не блокують виїзд, а лише є початковим етапом у процедурі обмеження, якщо вона застосовується.

