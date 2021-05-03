В Італії автоматично продовжено дію основних документів

Дізнайтеся за яких умов в Італії продовжно дію дозволів на проживання, посвідчення особи та терміни здачі іспитів на посвідчення водія.

Ймовірно, таке рішення спричинено пандемічними обмеженнями та навантаженням на квестури у зв’язку із легалізацією.

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ

Дозволи на проживання в Італії автоматично продовжено до 31 липня 2021 року для тих, термін дії яких закінчується до 30 квітня.

29 квітня 2021, італійський уряд видав декрет, що продовжує ді дозволів на проживання в країні.

Серед інших постанов, у параграфі що стосується дозволів на проживання пояснюється, що “документи, термін дії яких закінчується до 30 квітня, автоматично продовжується до 31 липня 2021 року.

Тим часом, зацікавлені можуть подати заявку на продовження пермессо”.

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ

Також декрет торкається терміну дії посвідчення особи.

Указ з 30 квітня 2021 року “продовжує термін дії документів, що посвідчують особу (carta d’identità), до 30 вересня 2021 року, документів, які закінчилися до 31 січня 2020 року”.

ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

Терміни здачі теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія продовжено, без необхідності повторної оплати.

Враховуючи надзвичайний стан, викликаний пандемією Covid-19, Міністерство інфраструктури, дозволило тим, хто у 2020 році подав заяву на іспит із теорії водіння транспортних засобів, скласти його до 31 грудня 2021.

Особи що подали заяву на здачу теоретичного іспиту із січня 2021 р. і до закінчення надзвичайного стану, для його здачі, мають час протягом одного року, замість шести місяців, передбачених Кодексом автомобільних доріг.

Зараз очікується публікація указу в Офіційному віснику, після чого він остаточно увійде в дію.

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