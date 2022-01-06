Починаючи із 15 лютого і до 15 червня 2022 в Італії введено обов’язкову вакцинацію на робочому місці для усіх, кому виповнилося 50 років. Обов’язок вводиться негайно для усіх безробітних та непрацюючих, яким виповнилося 50 років.

Для тих, хто відмовляється від вакцинації, передбачено адміністративний штраф у розмірі 100 євро.

Санкція для осіб старше, які вийдуть на роботу без Super Green складає від 600 євро до 1500 євро.

ОБОВ’ЯЗКОВА ВАКЦИНАЦІЯ

Указ італійського уряду від 5 січня 2022, запроваджує обов’язкову вакцинацію для усіх громадян старших 50-ти років. Такий захід випереджає правила введені в інших європейських країнах.

Якщо до 1 лютого люди, які належать до цієї категорії, не будуть вакциновані, вони підлягають санкціям.

Перевірку проводитимуть лікарі загальної практики, звіряючи реєстр пацієнтів із базою даних щеплень.

ВАКЦИНАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

Усі працівники в Італії зобов’язані мати базовий зелений пропуск (на основі вакцинації, одужання від коронавірусу, чи антигенного мазка (протягом 48 годин), або молекулярного мазка (дійсного протягом 72 годин).

Для певних категорій працівників уже передбачена обов’язкова вакцинація. Мова іде про медичних працівників, працівників освіти, правоохоронних органів, працівників зовнішніх служб ОДА, доглядальниць та домашніх працівників.

Відтепер, обов’язок вакцинації поширюється на всіх державних і приватних працівників усіх категорій, яким виповнилося 50 років.

Для тих хто не дотримується закону, після п’яти днів недопуску на роботу, спрацьовує безоплатне відсторонення від робочого місця.

Усім, кого виявлять без Green Pass, загрожує штраф від 600 до 1500 євро.

КОНТРОЛЬ І САНКЦІЇ

Державні і приватні організації які не дотримується правил використання Green Pass, ризикують штрафами у розмірі від 400 до 1000 євро.

Громадянам, які не пред’являть базовий або посилений грін-пас, і власники магазинів, які не вимагають його від своїх клієнтів, загрожує штраф від 400 до 1000 євро.

Адміністрація громадських місць, які не вимагають грін-пас, після трьох штрафних санкцій у три різні дні, ризикують закрити заклад на десять днів.

Маріанна Сороневич

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