В Італії видаватимуть нові дозволи на проживання

Італія вводить дозволи на проживання нового зразка. Вони будуть сучаснішими і більше захищеними від підробок.

Указ Міністерства внутрішніх справ Італії, опублікований в «Офіційному віснику» оголосив про зміну формату дозволів на проживання в Італії. Вони матимуть нові стандарти безпеки та будуть адаптовані до вимог Євроспілки.

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Основним нововведенням є те, що у довготривалому дозволі на проживання ЄС (карті на проживання) тепер буде вказуватися дата його дії.

Отже, пермессо ЄС для довготривалих резидентів більше не буде називатися “необмеженим”, на ньому вказуватиметься день місяць і рік дії.

А цей аспект карт на проживання часто викликав непорозуміння серед іноземців Італії, які думали що цей документ продовжувати не потрібно, в той час як його треба було поновлювати що 5 років.

Так само, через цей аспект могли виникати проблеми виникати на кордонах.

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Початковий експериментальний етап введення пермессо нового зразка почнеться в квестурі Терні, що у регіоні Умбрія. Далі, нові дозволи на проживання будуть видаватися по усій національні території Італії.

Попередній формат дозволів на проживання буде дійсний до завершення дії документа. Після його поновлення вам видадуть документ нового зразка.

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