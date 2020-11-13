В Італії вийшов бонус на купівлю комп`ютера у 500€ Скористайтеся!

В Італії почався прийом заяв на отримання субсидії до 500€. Бонус PC призначений для придбання комп’ютерів і таблетів та абонементу домашнього інтернету.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

У час пандемії коронавірусу, інтернет-зв’язок дуже важливий для кожного із нас. Дорослі інформуються і проводять час, а діти відвідують віртуальні уроки. Що ж робити, якщо в сім’ї кілька дітей, а комп’ютер лише один? Що роботи, якщо інтернет зв’язок дуже повільний?

Італійська влада допомагає бути на зв’язку із світом, пропонуючи незаможним сім’ям субсидію для купівлі комп’ютерів і таблетів та оплати абонементу домашнього інтернету.

Допомога складає 500 євро.

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ЩО ТАКЕ “БОНУС PC і INTERNET”

Бонус призначений для сімей із низьким рівнем прибутку, із ISEE нижчим за 20 000 євро.

Його можна використати на абонемент інтернету, купівлі комп’ютера чи таблета.

ДЕЯКІ УМОВИ

Засвідчити низький прибуток можливо на основі само декларації.

Платити за підключення до інтернету зможуть сім’ї які на даний час ще не мають відповідного контракту, або швидкість їх домашнього інтернету є меншою за 30MBps.

Неможливо активувати контракт на Інтернет від імені особи яка не є членом вашої сім’ї.

ОПЕРАТОРИ ІНТЕРНЕТ-ЗВ’ЯЗКУ

Укласти контракт на підключення до інтернету можна із операторами, які підтримують акцію.

Їх список опубліковано на сайтах. infratelitalia.it та bandaultralarga.italia.it

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

Щоб отримати цю цей бонус, достатньо звернутися до оператора зв’язку зареєстрованого на порталі Infratel Italia, або безпосередньо у представництві оператора (магазин).

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НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Потрібно подати наступні документи:

• Заяву про отримання бонусу. Бланк заяви можна скачати тут.

• Копію посвідчення особи

• Копія фіскального коду

НА ЩО МОЖНА ВИТРАТИТИ БОНУС

• Бонус можна витратити на підключення до інтернету удома, щонайменше на 12 місяців.

• Покупку в комп’ютера або таблета

Увага купівля комп’ютера або таблета пов’язані із абонементом на інтернет. Тобто ви повинні купити комп’ютер, або таблет, і одночасно підключитися до інтернету.

РОЗМІРИ БОНУСУ

• 200-400 євро на абонемент інтернету

• 300 євро в купівлю комп’ютера або таблета

Ви можете змінити вашого оператора інтернет-зв’язку без додаткової оплати протягом 12 місяців.

Залишок коштів бонусу можна використати на нового оператора, якщо швидкість інтернету який він надає є більшою 30Mbps.

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ДЕЯКІ РЕГІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

У регіонах Emilia Friuli Lazio Liguria e Toscana, було визначено райони у яких можна скористатися цим бонусом.

Тобто бенефіціарами можуть бути особи із чітко вказаних комун. Їх перелік можна знайти ти тут.

®Маріанна Сороневич

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