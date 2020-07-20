В Італії викрито найбільшу в історії євро мережу фальшивомонетників

Європол офіційно підтвердив інформацію про викриття мережі фальшивомонетників в Італії та зазначає, що вона, ймовірно – найбільша в історії євро.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі Європолу, пише “Європейська правда“.

Нагадаємо, перша інформація про викриття мафіозної мережі фальшивомонетників – 44 арешти та конфісковане майно на 8 млн євро – з’явилася у ЗМІ у четвер. Тоді AFP посилалося на слова представника французької поліції.

“Кримінальна мережа, викрита в Італії, виробляла 25% усіх підроблених банкнот євро, виявлених в обігу. Ця мережа, можливо, найбільша з усіх, що будь-коли діяли з моменту запровадження євро”, – йдеться в офіційному комюніке Європолу.

У спецоперації брали участь правоохоронці Італії, Бельгії та Франції. Європол допомагав з обміном інформацією, координацією дій та аналітичною роботою.

Розслідування почалося ще у жовтні 2017 року, коли в італійському Беневенто вилучили велику партію фальшивих банкнот €50.

Поліція звернула увагу, що підробки виготовили з використанням складних методів друку, на якісному обладнанні і матеріалах та з добрим технічним знанням тонкощів, відтворивши усі важливі позначки, які використовуються для захисного маркування справжніх банкнот.

У лютому 2018 року у Неаполі правоохоронці виявили 450 тисяч одиниць підроблених банкнот номіналом 50 і 100 євро, захованих у цистернах. Через півроку, у липні, у Ломбардії знайшли ще партію підроблених монет.

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Подальші слідчі дії у координації з Європолом допомогли викрити мережу злочинців, які стояли за підробкою коштів.

15 липня правоохоронці заарештували 44 підозрюваних та заморозили активи на загальну суму 8 млн євро.

Ця сума враховує конфісковані в Італії 50 квартир, 8 підприємницьких приміщень, 2 ферми, 10 компаній з різних сфер, 12 автомобілів, одну елітну яхту та кошти на 22 банківських рахунках.

Правоохоронці підозрюють, що за роки своєї діяльності злочинці виготовили та розповсюдили понад 3 млн підроблених банкнот на загальну суму понад 233 млн євро.

Очільник мережі займався підробкою грошей понад 20 років, і не лише їхнім виготовленням, а й розповсюдженням у ЄС. Розслідування встановило, що він пов’язаний з італійською мафіозною групою Camorra.

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