Згідно з новою постановою Міністерства охорони здоров’я, з неділі, 16 травня, Італія відкриває свої кордони для туристів з 27 країн Європейського Союзу та Великої Британії.

По приїзду необхідно пред’явити «зелений пропуск», негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або довідку про вакцинацію.

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Але незважаючи на відкриття туристичного сезону, на території країни зберігається комендантська година, яка буде продовжена ще на годину з 24 травня. Про це пише видання La Repubblica, повідомляє Обозреватель.

Також збережуться суворі правила безпеки: шезлонги і парасольки будуть розташовані з відстанню в півтора метра один від одного, при відвідуванні барів, ресторанів та інших громадських місць необхідно носити маску, а за одним столиком в кафе може сидіти не більше чотирьох осіб.

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Департамент спорту на чолі з Валентиною Веццалі передбачив окремі входи і виходи на відстані одного метра в кожній загальній зоні для купання на пляжі і в басейні. Так, на кожного туриста має бути не менше семи квадратних метрів води.

Відкриття басейнів для водних ігор і парків розваг планується не раніше, ніж 1 липня. Однак дати можуть бути переглянуті урядом.

«Ми завалені телефонними дзвінками, є люди, яким не терпиться приїхати», – пояснив Антоніо Капаччіоне, президент італійської приморської профспілки.

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