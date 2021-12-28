В Італії знизили до 1000 Є суму, яку можна платити готівкою

В Італії з 1 січня 2022 року ліміт на платежі готівкою буде знижено з 2000 євро до 1000 євро.

Таким чином уряд країни бореться з тіньовою економікою, що має допомогти у подоланні наслідків коронакризи. До липня 2020 року ліміт на готівку в Італії становив 3000 євро. З того часу ліміт знижують вже вдруге, пише La Reppublica.

Розраховуватись готівкою з 1 січня можна буде, якщо сума не перевищуватиме 999 євро включно.

Ліміт поширюється на такі операції:

грошові перекази як на адресу фізичних, так і на адресу юридичних особи (тобто покупки у магазинах теж входять до цього пункту);

обмін валют;

позики та пожертвування, навіть якщо оборот готівки між членами сім’ї;

переведення цінних паперів на пред’явника в євро або в іноземній валюті, що здійснюється з будь-якої причини між різними суб’єктами, чи то фізичними, чи юридичними особами.

Виняток становить переведення в готівку грошей з картки або внесення готівки на банківський рахунок. Такі операції не є переказом між різними суб’єктами.

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Також в Італії власники магазинів та інші підприємці будуть зобов’язані приймати карти для придбання на будь-яку суму. Якщо продавець відмовиться продати товар або послугу за безготівку, він сплатить штраф у сумі від 30 євро плюс відсоток з вартості покупки.

Обмеження у 1000 євро діяло в Італії ще шість років тому. Але потім воно було скасовано, у 2016 році уряд Маттео Ренці знову збільшив граничну суму розрахунку готівкою до 3000 євро.

Тепер старий ліміт повернули. “Банк Італії провів дослідження наслідків підвищення стелі [розрахунку готівкою] у 2016 році. Виявилося, що воно призвело до збільшення тіньової економіки економіки на 0,5 процентного пункту. Автори [дослідження] дійшли висновку, що більш жорсткі обмеження в обігу готівки є ефективними інструментами боротьби з ухиленням від сплати податків”, – йдеться у статті La Reppublica.

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Італія, як і багато країн Західної Європи (наприклад, Німеччина) важко переходить на безготівкові платежі.

У більшості невеликих торгових точок продавці досі віддають перевагу розрахункам виключно готівкою. Це шкодить економіці країни, адже доходи “налом” простіше приховати від податкової, аніж безготівкові надходження.

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