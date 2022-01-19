Уряд Італії розробляє новий указ, згідно з яким COVID-сертифікат стане обов’язковим для входу в більшість магазинів, на додаток до інших місць і послуг, які вже підпадають під дію правил.

Про це пише The Local, повідомляє “Європейська правда”.

Починаючи з лютого, очікується, що сертифікат стане вимогою для входу на всі підприємства та у громадські місця, крім основних послуг та магазинів, таких як супермаркети.

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Уряд ще веде переговори про те, чи повинні певні магазини, такі як газетні кіоски та тютюнові кіоски, вимагати сертифікати для входу.

Повідомляється, що сертифікат не буде потрібним для продовольчих магазинів, аптек, магазинів оптики та АЗС.

Італія посилила коронавірусні обмеження з 10 січня і вимагає сертифікати для ресторанів, барів, готелів, гірськолижних курортів, музеїв, галерей, кінотеатрів і спортивних стадіонів, а також усіх видів громадського транспорту.

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В Італії також ввели обов’язкову вакцинацію для всіх осіб старше 50 років, які проживають в країні, а тим, хто відмовляється від вакцинації, загрожують штрафи з 1 лютого.

Деякі групи працівників, включаючи поліцію та медичний персонал, також підлягають обов’язковій вакцинації.

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