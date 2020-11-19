Міністерство Внутрішніх Справ Італії повторно прийматиме документи на легалізацію працівників в Італії.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Цією можливістю можуть скористатися ЛИШЕ ті, хто вже оплатив одноразовий контрибут у 500 євро.

Відіслати заяву можна із 9.00 години 25 листопада 2020 до 20.00 години 31 грудня 2020.

Зробити це можна на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії.

Ті, хто оплатили одноразовий контрибут у 500 євро для того щоб легалізуватися, проте не відіслали запиту, або відіслали його не в ту інстанцію (наприклад в INPS), мають можливість завершити подачу заяви.

Для домашніх працівників треба заповнити бланки EM-DOM_2020, для всіх інших типів – EM-SUB_2020.

У бланках EM-SUB_2020 та EM-DOM_2020 потрібно вказати дані, записані у бланку F24 за яким було сплачено контрибут.

Заяву можна подати самостійно або за допомогою посередницьких організацій.

На сайті Міністерства внутрішніх справ є сервіс helpdesk, що допоможе у разі труднощів.

💛💚Бажаю усім хто подав на легалізацію отримати довгоочікуваний дозвіл на проживання!💛💚.

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