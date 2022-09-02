З 1 вересня в Італії починає діяти субсидія на абонемент на громадський транспорт, так званий “транспортний бонус”.

Бонус складає 60 євро, які слід використати на покупку кількамісячних чи річних абонементів на міський, регіональний, міжрегіональний та залізничний громадський транспорт за умови, що абонемент буде придбано до 31 грудня 2022 року.

Хто може отримати субсидію на транспорт

Скористатися ним можуть особи, чий сукупний дохід у 2021 році не перевищує 35 000 євро.

Він може покривати до 100% майбутніх витрат і надається у розмірі не більше 60 євро на кожного одержувача, за умови купівлі абонемента до завершення місяця у який було видано субсидію.

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Для чого призначений бонус

Бонус можна використати для річного, кількамісячного абонемента, на міський, регіональний, міжрегіональний та залізничний громадський транспорт.

Однак, його не можна витратити для оплати послуг перевезень у першого класу, представницького, бізнес, представницького клубу, лаунжу, преміум, та бізнес-залу.

Ваучер можна обміняти лише в одного постачальника послуг громадського транспорту протягом місяця з моменту видачі, пред’явивши його до каси.

Як подати заяву на транспортну субсидію

Для отримання транспортного бонусу можна подати заяву на порталі Міністерства праці та соціальної політики.

Також, для його оформлення можна звернутися до посередницьких організацій (профспілок, Caf, патронатів).

Для подачі заяви слід мати код Spid або Cie.

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